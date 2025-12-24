هل يصل إلى 1000 هدف؟.. مدرب البرتغال يقلل من "حلم رونالدو" قبل كأس العالم!

بدلاً من تصوير هدف الوصول إلى 1000 هدف على أنه هوس، وصفه مارتينيز بأنه نتاج طبيعي للمعايير اليومية لرونالدو.

وفي مقابلة مع صحيفة "ماركا"، قال مدرب البرتغال: "إنه في مرحلة جيدة جداً في مسيرته. وقد حقق ذلك لأنه يعيش اللحظة. عندما يتحدث عن أهدافه، يتجنب التفكير طويل المدى: الوصول إلى 1000 هدف، لعب عدد معين من المباريات... السر هو أن يكون أفضل ما يمكن أن يكون عليه اليوم والاستمتاع بكل يوم. لذا، الرقم سيكون نتيجة لليوم الذي يقرر فيه الاعتزال. لا أعتقد أنه هدف".

على أرض الملعب، تظل مساهمة رونالدو كبيرة. فقد سجل خمسة أهداف في تصفيات كأس العالم 2026، مما يؤكد قيمته المستمرة. ومع ذلك، لم يكن دوره خالياً من الجدل. شككت قطاعات من الجماهير فيما إذا كانت البرتغال تعمل بسلاسة أكبر بدونه، خاصة بعد هزيمة مؤلمة أمام جمهورية أيرلندا، طُرد خلالها رونالدو لتوجيهه ضربة بالكوع لدارا أوشي. اشتد النقاش عندما مضت البرتغال لسحق أرمينيا 9-1 في مباراتهم التالية، وهي مباراة غاب عنها رونالدو بسبب الإيقاف. أعاد هذا التباين إشعال الحجج المألوفة حول التوازن والتطور وما إذا كان المنتخب الوطني يتم إعاقته بواسطة أعظم لاعب في تاريخه.

ومع ذلك، كان مارتينيز قاطعاً في رده على تلك الشكوك وقال: "هناك ثلاث ركائز نحللها باستمرار: الموهبة، والخبرة، والموقف الذي يمكنه تقديمه (العقلية). هذا الطلب الأقصى الذي يضعه على نفسه ليكون حاضراً ويساعد هو ما يسمح لقائد المنتخب الوطني بالتواجد دائماً في القائمة. ذلك التعطش ليكون الأفضل مُعدٍ. تسجيل 25 هدفاً في 30 مباراة يلعبها كمهاجم يظهر أن ما يفعله على أرض الملعب يساهم كثيراً في المنتخب الوطني".