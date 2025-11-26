لم ينسه في ذكرى سعيدة.. كريستيانو رونالدو يرسل هدية "مؤثرة" لعائلة ديوجو جوتا!

توفي جوتا مهاجم ليفربول عن عمر يناهز 28 عاماً عقب الحادث الذي وقع في مقاطعة زامورا الإسبانية هذا الصيف، وكان لاعب ولفرهامبتون السابق قد تزوج من شريكته القديمة روت كاردوسو، التي أنجب منها ثلاثة أطفال، قبل 11 يوماً فقط من الحادث.

قبل أقل من شهر، كان جوتا جزءاً من المنتخب البرتغالي الذي انتزع كأس دوري الأمم 2025 من إسبانيا بعد التغلب على أبطال أوروبا بركلات الترجيح. وبينما تدفقت عبارات التأبين لتخليد ذكرى اللاعب الدولي البرتغالي، اعترف رونالدو بأن كل هذا كان غير عادل تماماً.

وكتب على منصة "إكس" في ذلك الوقت: "الأمر لا يبدو منطقياً. كنا للتو في المنتخب الوطني معاً، وكنت قد تزوجت للتو. إلى عائلتك، وزوجتك وأطفالك، أرسل تعازي وأتمنى لهم كل القوة في العالم. أعلم أنك ستكون دائماً معهم. ارقد في سلام، ديوغو وأندريه. سنفتقدكم جميعاً".

واصلت البرتغال وليفربول، وغيرهم تكريم جوتا، الذي كان شخصية محبوبة بين زملائه. والآن، يبدو أن مهاجم النصر قد قام بلفتة راقية خاصة به لعائلة جوتا.