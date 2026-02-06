Goal.com
Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "الهلال أوقف انتقال سعود عبد الحميد إلى النصر" .. تفاصيل مفاجئة تكشف القصة الكاملة وراء تمرد رونالدو!

النجم البرتغالي سيغيب بشكل كبير عن قمة الاتحاد والنصر

لا يزال غضب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر المشهد في دوري روشن السعودي .. صفقة كريم بنزيما إلى الهلال أشعلت كل شيء، وصاحب الـ41 سنة منقطع عن المشاركة حتى الآن، وهناك مفاجأة تخص سعود عبد الحميد وراء تلك الأزمة.

في حدث فريد من نوعه بمسيرة رونالدو، المهاجم المخضرم قرر الإضراب عن تدريبات النصر خلال هذا الأسبوع، وغاب عن مباراة الفريق الأخيرة ضد الرياض في دوري روشن، اعتراضًا على الميركاتو القوي من منافسه الهلال، واتهم الزعيم بالحصول على معاملة خاصة من المسؤولين السعوديين.

رونالدو عاد مرة أخرى إلى التدريبات يوم الأربعاء الماضي، ولكن وفقًا للعديد من التقارير والصحف العالمية، فإنه لن يتواجد في مباراة الاتحاد المقرر لها اليوم، الجمعة، في الجولة 21 من بطولة الدوري.

وفي هذا السياق، خرج برنامج "في المرمى" للحديث عن تفاصيل الأزمة وسر غضب رونالدو وحالة الإضراب التي يعيشها..

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-AUXERREAFP

    تفاصيل صفقة سعود

    سعود رحل عن الهلال في صيف عام 2024 متوجهًا إلى روما الإيطالي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه بشكل كامل كلاعب أساسي مع الذئاب، لينضم إلى صفوف لانس الفرنسي على سبيل الإعارة.

    اللاعب ارتبط خلال شهر يناير الماضي بالانتقال إلى النصر، ولكن الصفقة لم تنجح في النهاية، ويبدو أن هذا الأمر تسبب في انفجار غضب رونالدو بجانب قصة بنزيما.

    وجاء عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"حاولنا التواصل مع رونالدو بشكل شخصي ووكيله رفض التحدث، ولكن حصلنا على بعض الأسباب التي جعلته يشعر بالغضب".

    وأشار البرنامج إلى أن النصر حاول التعاقد مع سعود عبد الحميد في الميركاتو الشتوي الماضي، لتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب دوري روشن، ولكن الهلال أوقف الصفقة بحجة أنه الأحق باللاعب، باعتباره مدافعًا سابقًا بالفريق، مما جعل رونالدو يشعر بالغضب الشديد.

    ويؤمن أيضًا بأنه رغم وجود 3 فرق متنافسة على الدوري وهي "الهلال والنصر والأهلي"، إلا أن الزعيم هو من تم دعمه بلاعب سوبر في منتصف الموسم، مع عدم القيام بنفس الشيء مع النصر والأهلي.

  • Cristiano RonaldoFayez NURELDINE / AFP

    إخلال بالمنافسة

    وفي سياق متصل، يؤمن رونالدو أنه من بين الأندية الثلاثة التي تتنافس على دوري روشن، تم تدعيم فريق واحد منهم فقط بأكثر من 4 لاعبين في الشتاء، رغم أنهم جميعهم يتبعون لنفس الجهة المسؤولة.

    ويعتقد أيضًا البرتغالي أنه تم منع المدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنصر من ممارسة صلاحياتهما داخل النادي، بعد مرور 10 جولات فقط على انطلاق دوري روشن السعودي.

    وخرج رونالدو بتساؤل آخر، عن فكرة إيقافهما بهذا التوقيت، بدلًا من القيام بذلك في الصيف، بحجة تجاوزهما الحد المالي المسموح به في المسابقة.

  • وكيل سعود سبق أن نفى المفاوضات

    في عصر الاحتراف الآن، انتهت كلمة "الخيانة" من قاموس كرة القدم؛ حيث أصبح من الطبيعي أن نُشاهد لاعب ما ينشط في صفوف نادٍ، ثم ينتقل إلى غريمه التاريخي.

    وتداولت أنباء قوية بالفعل، عن مفاوضات بين النصر وسعود؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    إذًا.. هل مفاوضات النصر مع سعود عبدالحميد في يناير 2026 صحيحة؟!

    هُنا.. نفى مشعل السفاعي، وكيل أعمال الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، تفاوض أي مسؤول نصراوي معه أو مع اللاعب؛ لضمه في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، بشكلٍ رسمي.

    أيضًا.. كذب السفاعي كافة التقارير التي تحدثت عن تواصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، مع سعود عبدالحميد؛ لإقناعه بالعودة إلى الملاعب السعودية، من بوابة قلعة العالمي وليس الزعيم الهلالي.

  • رد سعودي على اتهامات رونالدو

    وفي هذا السياق.. تحدث مسؤول بالرابطة السعودية المحترفة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

    هذا المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، وجّه تحذيرًا شديد اللهجة إلى رونالدو؛ قائلًا: "لا أحد مهما بلغت أهميته، أكبر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين".

    ونفى المسؤول السعودي إدعاءات الأسطورة البرتغالية، بحصول نادي الهلال على مساعدات خاصة، أو وضع عوائق أمام النصر؛ مشددًا على أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، أبدًا.

    وأضاف: "يقوم الدوري السعودي للمحترفين على مبدأ بسيط؛ وهو أن كل نادٍ يعمل بشكلٍ مستقل، وفقًا للقواعد نفسها".

    وشدد مسؤول الرابطة السعودية على أن القرارات المُتعلقة بالتعاقدات والإنفاق تُتخذ من قِبل إدارات الأندية؛ وذلك ضمن إطار مالي مصمم، لضمان الاستدامة والتوازن التنافسي.  

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.

    وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".

