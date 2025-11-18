"الأفضل في التاريخ".. تاليسكا يتغنى بكريستيانو رونالدو: اللعب معه كان شيئًا خياليًا!

بدأ تاليسكا مسيرته في وطنه مع نادي باهيا قبل الانتقال إلى البرتغال، حيث قضى أربع سنوات مع بنفيكا. وفي تلك الأثناء، لعب في تركيا لفترة وجيزة على سبيل الإعارة مع بشكتاش. وفي عام 2018، انضم إلى فريق جوانزو إيفرجراند في الدوري الصيني. بعد ثلاث سنوات في الصين، انتقل تاليسكا إلى المملكة العربية السعودية ووقع لنادي النصر.

سرعان ما أصبح النجم الأبرز للنصر، لكن كان عليه التخلي عن الأضواء عندما وصل رونالدو في صفقة انتقال حر في يناير 2023. كما تعاقد النصر مع ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية اللاحقة.

كان تاليسكا جزءًا من الثلاثي الهجومي المميز في النصر جنبًا إلى جنب مع رونالدو وماني، وفاز بلقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) في عام 2023.

قرر تاليسكا العودة إلى تركيا في بداية العام للعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو في فنربخشه، لكنه ينظر إلى فترته مع رونالدو باعتزاز.