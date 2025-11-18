لعب تاليسكا ورونالدو معًا في النصر لمدة عامين قبل أن يغادر المهاجم البرازيلي إلى عملاق الدوري التركي الممتاز فنربخشه في يناير 2025.
"الأفضل في التاريخ".. تاليسكا يتغنى بكريستيانو رونالدو: اللعب معه كان شيئًا خياليًا!
شراكة تاليسكا ورونالدو في النصر
بدأ تاليسكا مسيرته في وطنه مع نادي باهيا قبل الانتقال إلى البرتغال، حيث قضى أربع سنوات مع بنفيكا. وفي تلك الأثناء، لعب في تركيا لفترة وجيزة على سبيل الإعارة مع بشكتاش. وفي عام 2018، انضم إلى فريق جوانزو إيفرجراند في الدوري الصيني. بعد ثلاث سنوات في الصين، انتقل تاليسكا إلى المملكة العربية السعودية ووقع لنادي النصر.
سرعان ما أصبح النجم الأبرز للنصر، لكن كان عليه التخلي عن الأضواء عندما وصل رونالدو في صفقة انتقال حر في يناير 2023. كما تعاقد النصر مع ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية اللاحقة.
كان تاليسكا جزءًا من الثلاثي الهجومي المميز في النصر جنبًا إلى جنب مع رونالدو وماني، وفاز بلقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان) في عام 2023.
قرر تاليسكا العودة إلى تركيا في بداية العام للعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو في فنربخشه، لكنه ينظر إلى فترته مع رونالدو باعتزاز.
- AFP
وصف رونالدو بـ "الأفضل في التاريخ"
في حديثه لشبكة "باند سبورتس"، قال تاليسكا عن علاقته برونالدو: "كانت سنتين لا تُصدقان. عندما وصل، كنت أنا هناك بالفعل منذ عامين. قضيت أربع سنوات في النادي، قصة لا تُصدق. اللعب معه كان شيئًا خياليًا، كان حلمًا بالنسبة لي. بالنسبة لي، هو الأفضل في التاريخ".
وأضاف: "كنا نتدرب معًا وقمنا بأشياء لا تُصدق. العمل معه، بالنسبة لي، كرياضي وكإنسان، كان يتمحور حول تعظيم إمكاناتك، وأن تكون أكثر احترافية، وتهتم بنفسك أكثر. لقد كان أمرًا لا يُصدق".
رونالدو يواجه الإيقاف
يأخذ رونالدو حاليًا استراحة من واجبات النادي في النصر، لكنه لم يحظَ بعودة سعيدة إلى المنتخب البرتغالي. فقد طُرد خلال هزيمة البرتغال 2-0 في تصفيات كأس العالم أمام جمهورية أيرلندا في دبلن يوم الخميس الماضي بسبب توجيه ضربة بالكوع للمدافع الأيرلندي دارا أوشي. تنص قواعد الفيفا على استخدام عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات في حالة البطاقة الحمراء المباشرة. وبذلك غاب رونالدو عن المباراة الختامية لتصفيات البرتغال ضد أرمينيا، والتي فازوا فيها 9-0 ليحجزوا مكانًا في كأس العالم. رونالدو أيضًا في خطر الغياب عن أول مباراتين للبرتغال في البطولة، لكن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يعد التماسًا رسميًا للفيفا، آملًا في تخفيض الإيقاف إلى مباراة واحدة - وفقًا لصحيفة "أبولا".
تستند حجتهم بشكل أساسي إلى ثلاث ركائز. الأولى تركز على الأجواء في ملعب أفيفا، التي وصفها الاتحاد بأنها "عدائية". ويزعمون أنها تأثرت بتعليقات مدرب أيرلندا هيمير هالجريمسون الاستفزازية عشية المباراة. فقبل المباراة، ألمح إلى أن رونالدو "سيطر على الحكم" خلال فوز البرتغال 1-0 في مباراة الذهاب الشهر الماضي.
ثانياً، يخطط الاتحاد البرتغالي لتسليط الضوء على الاشتباك الجسدي بين أوشي ورونالدو والذي أدى إلى البطاقة الحمراء، بحجة أن المهاجم رد بشكل غريزي بعد تعرضه للاستفزاز الجسدي بشكل متكرر داخل المنطقة. وأخيراً، سيقدمون السجل الانضباطي المثالي لرونالدو على المستوى الدولي. حيث خاض المهاجم الأسطوري 225 مباراة دون أي بطاقة حمراء، وهو ما يعتقد الاتحاد البرتغالي أنه دليل قاطع على أن حادثة يوم الخميس كانت معزولة ولم يكن بها نية خبيثة.
- Getty
فترة تألق رونالدو مع النصر
بعد الفشل في الفوز بلقب كبير في أول عامين ونصف العام في النادي، رونالدو عازم على الظفر ببعض الألقاب هذا الموسم. وبناءً على ذلك، تعاقد النادي مع لاعبين نجوم مثل جواو فيليكس وكينجسلي كومان لتعزيز الهجوم وتزويد رونالدو بالمزيد من الخدمات. وقد بدأ نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق بداية قوية بنفسه حيث سجل 10 أهداف في 11 مباراة في جميع المسابقات.
سيعود للمشاركة مع النصر يوم الأحد حيث يواجهون فريق الخليج في مواجهة مهمة بدوري المحترفين السعودي.