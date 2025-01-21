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معتز الجمال

كريستيانو رونالدو ضد الخليج | عاد إلى مكانه المفضل .. صاروخ ماديرا يقترب من حلمه مع النصر بأقل مجهود!

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ماذا قدم النجم البرتغالي؟

قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي لتحقيق فوز غالٍ أمام الخليج، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

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وتمكن رونالدو من هز الشباك في الدقيقة 65 بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل الخليج من ركلة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق كوستاس فورتونيس.

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وبعد دقيقة واحدة من التعادل، تمكن سلطان الغنام من هز شباك الخليج بهدف ثانٍ، قبل أن يعود رونالدو لتسجيل الهدف الثالث ويمنح النصر فوزًا مهمًا خارج الديار.

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بهذا الانتصار، ارتقى النصر إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بينما تراجح الخليج إلى المركز الثامن بـ23 نقطة.

ونستعرض فيما يلي أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الخليج، وأرقامه الاستثنائية في كرة القدم السعودية.