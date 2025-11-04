اعترف بحبه لفريق مفاجئ! .. كريستيانو رونالدو يتألم بسبب مانشستر يونايتد: روبن أموريم لا يستطيع تحقيق المعجزات

تناول الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، العديد من الملفات المهمة؛ وذلك خلال حواره مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان.

مورجان أجرى حوارًا مسجلًا مع رونالدو "40 عامًا"؛ حيث تم نشر "الجزء الأول" مساء اليوم الثلاثاء.

وتحدث الأسطورة البرتغالية عن حياته بعد اعتزال كرة القدم؛ إلى جانب موعد زواجه بخطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز ودخوله عالم المليارديرات، وكذلك رأيه في بطولة كأس العالم.

وبعد استعراضنا المحاور السابقة؛ سنتطرق للملفات الأخرى التي تحدث عنها كريستيانو رونالدو، في "الجزء الأول" من حواره مع مورجان.