أحمد فرهود

اعترف بحبه لفريق مفاجئ! .. كريستيانو رونالدو يتألم بسبب مانشستر يونايتد: روبن أموريم لا يستطيع تحقيق المعجزات

رأي مهم واعتراف مثير من كريستيانو رونالدو..

تناول الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، العديد من الملفات المهمة؛ وذلك خلال حواره مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان.

مورجان أجرى حوارًا مسجلًا مع رونالدو "40 عامًا"؛ حيث تم نشر "الجزء الأول" مساء اليوم الثلاثاء.

وتحدث الأسطورة البرتغالية عن حياته بعد اعتزال كرة القدم؛ إلى جانب موعد زواجه بخطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز ودخوله عالم المليارديرات، وكذلك رأيه في بطولة كأس العالم.

وبعد استعراضنا المحاور السابقة؛ سنتطرق للملفات الأخرى التي تحدث عنها كريستيانو رونالدو، في "الجزء الأول" من حواره مع مورجان.

    كريستيانو رونالدو يؤكد.. السعودية تصنع "رياضة المستقبل"

    في البداية.. وجّه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الشكر إلى سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي؛ مؤكدًا أنه السبب الرئيس في انتقاله إلى دوري روشن للمحترفين، في يناير من عام 2023.

    وشدد رونالدو على أن ابن سلمان أحدث طفرة هائلة في جميع المجالات بالمملكة؛ بما فيها الرياضات الإلكترونية.

    وأضاف الأسطورة البرتغالية: "الرياضات الإلكترونية هي المستقبل.. أنا سفير هُنا في السعودية، وهم يقومون بحدثٍ عظيم كل سنة، بخصوص هذا المجال".

    كريستيانو رونالدو حزين بسبب ما يحدث في مانشستر يونايتد!

    وعلى جانب آخر.. تطرق الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، للحديث عن ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    رونالدو مثّل مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009؛ ثم من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2022، قبل الانتقال إلى نادي النصر.

    وأعرب الأسطورة البرتغالية عن حزنه الكبير من وضع مانشستر يونايتد الحالي؛ قائلًا: "يؤلمني رؤية النادي بهذا الشكل.. فزت بلقب دوري أبطال أوروبا معه؛ كما حصلت على جائزة (الكرة الذهبية) عندما كنت في صفوفه".

    وتابع: "أحب مانشستر يونايتد وهو في قلبي.. النادي يملك لاعبين موهوبين؛ ولكن معظمهم لا يعلم قيمة القميص الذي يرتدونه".

    وبعيدًا عن اللاعبين.. أرجع كريستيانو رونالدو الوضع السيئ الذي وصل إليه العملاق الإنجليزي، إلى ملاك النادي والمشرفين عليه بقيادة عائلة جليزر؛ معتبرًا أنهم لم يتخذوا الخطوات اللازمة، من أجل إعادة الفريق إلى القمة مجددًا.

    وأكمل رونالدو حديثه، بالقول: "روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، يفعل كل ما في وسعه؛ لكن الأمر لا يقتصر عليه هو واللاعبين فقط، وبالتالي فأنه لا يستطيع تحقيق المعجزات".

    اعتراف كريستيانو رونالدو بحبه لهذا النادي!

    ولم ينس الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، الحديث عن نادي آرسنال الإنجليزي؛ الذي يقدّم بداية موسم رائعة في 2025-2026.

    آرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 10 جولات - حتى الآن -؛ حيث جمع 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل، وبفارق 6 نقاط عن نادي مانشستر سيتي "الوصيف".

    واعترف رونالدو بشعوره بالسعادة؛ بسبب الأداء والنتائج التي يحققها فريق آرسنال الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي.

    وقال الأسطورة البرتغالية عن ذلك: "أنا أحب آرسنال، لأنني كنت قريبًا من الانضمام إليه قبل الذهاب إلى نادي مانشستر يونايتد؛ لذلك يسعدني ما أشاهده منهم الآن".

    واستطرد كريستيانو رونالدو: "لم أنظر إلى هذا الفريق على أنه نادٍ منافس أو عدو أبدًا"، رافضًا في نفس الوقت إعطائه أفضلية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وحذر رونالدو نادي آرسنال، من أن الدوري الإنجليزي متقلب للغاية؛ حيث لا تزال المسابقة في بدايتها، وتحتاج إلى تركيز وجهد كبير.

    وبالتالي.. انضم آرسنال إلى الأندية التي يحبها الأسطورة رونالدو؛ إلى جانب كل من "سبورتنج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد والنصر بالطبع".

    أرقام كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

    يملك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.

    كريستيانو سجل 102 هدف وصنع 21 آخرين، خلال 115 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.

    كما سجل رونالدو 6 أهداف بمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده من الأهداف مع الفريق النصراوي بشكلٍ إجمالي، إلى 108 أهداف.

    وحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.

    جدير بالذكر أن رونالدو توّج مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي اعتبرها البعض ودية؛ قبل أن يؤكد مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أنها "رسمية".