"سأتزوج بجورجينا مع كأس العالم"! .. كريستيانو رونالدو يعطي رأيًا غريبًا جديدًا عن المونديال ويكشف ملامح حياته الشخصية بعد الاعتزال

وفي هذا السياق.. أعلن الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، أنه لم يحدد وقتًا للاعتزال - حتى الآن -؛ قائلًا: "لكن الأمر أصبح قريبًا جدًا".

وأكد رونالدو في مقابلته الحصرية مع الصحفي الرياضي بيرس مورجان، أنه أعد نفسه للحظة الاعتزال بالفعل؛ رغم أنه يعلم أن الأمر سيكون صعبًا جدًا بالنسبة له.

وأضاف: "بالتأكيد سأبكي في يوم اعتزالي.. فأنا شخص صريح ولا أستطيع إخفاء مشاعري أبدًا؛ كما أن كرة القدم هي مصدر سعادتي في هذه الحياة".

وبخصوص ما سيفعله بعد الاعتزال؛ أشار الأسطورة البرتغالية إلى أنه سيقضي وقتًا أكثر مع العائلة، خاصة ابنته بيلا التي تبلغ من العمر 3 سنوات فقط.

وتابع رونالدو: "أنا أسافر كثيرًا مع الفريق؛ لذلك لم تسنح لي الفرصة الكافية، لأقضي وقتًا كثيرًا مع بيلا".

وشدد مهاجم نادي النصر على أنه سيحاول بعد الاعتزال أيضًا، مراقبة ابنه كريستيانو جونيور "15 عامًا" عن كثب؛ لأن الشباب في هذا السن يرتكبون الكثير من الأمور الغبية - على حد قوله -.

ويلعب جونيور حاليًا في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ حيث انتقل مع والده إلى المملكة العربية السعودية، في يناير من عام 2023.