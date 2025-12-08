كأس العرب 2025 | تعنيف في الملعب وصفعة مفاجئة على الوجه في المؤتمر الصحفي .. هيرفي رينارد يعاقب لاعب المنتخب السعودي عقب الهزيمة أمام المغرب

حقق المنتخب المغربي اليوم الإثنين، الفوز أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله كريم البركاوي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب قطر 2025.

هذا الانتصار منح كتيبة المدرب طارق السكتيوي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، لتتأهل لمواجهة المنتخب السوري في دور الثمانية.

فيما خسر الصقور الخضر صدارة المجموعة، وتجمد رصيدهم عند ست نقاط في الوصافة، لكنهم سيواجهون المنتخب الفلسطيني في دور الثمانية.