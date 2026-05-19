"زيارات الماضي" جلبت الكوارث .. الجاليات العربية في أمريكا وكندا بين المؤازرة المفيدة و"الدعم القاتل"

بطولة كأس العالم 2026 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستكون مختلفة في العديد من الأشياء، لعل أهمها المنتخبات المشاركة "48"، وعدد المنتخبات العربية المتواجدة بها على وجه التحديد.

الأمر يعتبر ميزة لنا كمشجعين عرب بكل تأكيد، سنشاهد كل من : مصر، السعودية، العراق، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر وقطر، ظاهرة غير مسبوقة ستجعل الجماهير المهاجرة في البلدان المنظمة للمسابقة تتهافت على رؤية أبناء بلادهم.

وهنا تكمن المشكلة التي جئنا للحديث عنها، نعم يمكنك دعم منتخبك بكل جوارحك، لأنها فرصة استثنائية لصناعة التاريخ قد تتحول إلى "مهرجان" يُخرج اللاعبين عن تركيزهم ويضع الكثير من الضغوط الإضافية عليهم.

إذن .. إن كنت تعيش في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك، ادعم منتخبك بكل ما أوتيت من قوة، ولكن عليك الانتباه والحذر عندما تقوم بذلك، ودعنا نخبرك لماذا ..