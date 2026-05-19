"زيارات الماضي" جلبت الكوارث .. الجاليات العربية في أمريكا وكندا بين المؤازرة المفيدة و"الدعم القاتل"

لعل الواقعة الأبرز فيما يخص أزمة الجاليات، ما حدث مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، والفوضى الهائلة التي اجتاحت معسكر الفراعنة في مونديال روسيا، وتسببت بشكل أو بآخر بمشاكل إدارية وسوء تركيز للاعبين.
لاعبو منتخب مصر وجهازهم الفني بقيادة هيكتور كوبر، وجدوا أنفسهم أمام أعداد ضخمة من المشجعين والفنانين والشخصيات المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، والذين جاءوا إلى معسكر الفريق لالتقاط الصور التذكارية وقضاء الوقت داخل مقر الإقامة.
الفريق ظهر بصورة جيدة في المباراة الأولى ضد أوروجواي رغم الخسارة بهدف نظيف، ولكن مستواه تراجع وخسر أيضًا ضد روسيا والسعودية، ليخرج متذيلًا للمجموعة الأولى دون أي نقاط.
وحتى إنجاز المغرب في مونديال قطر 2022، شهد إلغاء رحلات بعض الجماهير المغربية، بسبب الإقبال الهائل دون حجز تذاكر لمباراة نصف النهائي أمام فرنسا التي خسرها الأسود.
وتسبب هذا التدفق في قرار من السلطات القطرية باتخاذ إجراءات استثنائية لتفادي تزايد حالة التكدس الجماهيري، بالإضافة إلى شعور الجماهير التي وصلت قطر بالغضب الشديد لعدم وجود أي تذاكر لها.
وفي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، تم رحيل المشجعة الجزائرية صوفيا بن لمان، بسبب نشرها مقطع فيديو مثير للجدل وهي تقوم بالإساءة إلى البلد المنظم وتصفه بـ"بلد متخلف وفقير".
السلطات الإيفوارية ألقت القبض على صوفيا أمام ملعب "دي لا بيس" قبل مباراة الجزائر وأنجولا، وبعد التحقيق معها تم ترحيلها من البلاد تمامًا.
وهناك نداء آخر للصحفيين، بعدم المبالغة بردود الفعل، مثلما حدث من هجوم عراقي على مدرب أسود الرافضين خيسوس كاساس، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس أمم آسيا 2023 في قطر.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا يدين فيه ما حدث، ووصف التصرفات بـ"العدائية والمزعجة"، وحرم المسؤولين عن الواقعة من تغطية أي بطولات مستقبلية تخص الاتحاد.