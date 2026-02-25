من الأفضل عدم تأجيج الغضب بقراءة الرسائل وآلاف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك قرر بيير كالولو إطفاء هاتفه بعد المباراة التي خسرها في سان سيرو أمام إنتر، وهي مواجهة ستُذكر لسنوات بسبب طرده وادعاء السقوط، مع الاحتفال المرافق، من أليساندرو باستوني.

وفي حديثه لصحيفة ليكيب، تحدث المدافع البيانكونيري بإيجاز عما حدث في ديربي إيطاليا، وتبعاته، وكيف جرى الحديث طويلاً عن الواقعة التي كان طرفاً فيها. حاول يوفنتوس بكل الطرق طلب العفو، لكنه لم يأتِ في النهاية: وخرج من القائمة أمام كومو، شاهد كالولو فريقه يسقط مجدداً، مما عقد صراع التأهل لدوري الأبطال.

والآن يريد كالولو التفكير فقط في مباريات الدوري المقبلة، لكن خصوصاً في أقرب مباراة: إياب دوري الأبطال أمام جلطة سراي، حيث سيتعين على السيدة العجوز يوفنتوس تعويض خسارة الذهاب الصعبة جداً 5-2، ولذلك لا يريد لاعب ميلان السابق البحث عن أعذار.