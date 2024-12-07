كافو العرب وكارثي بالشوط الأول.. ردود الفعل على أداء سعود عبد الحميد في مباراة روما وليتشي

النجم السعودي يدخل التاريخ..

دوّن النجم السعودي سعود عبد الحميد اسمه في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما صنع هدفه الأول مع نادي روما في مشاركته الرابعة، منذ انضم للفريق مطلع الموسم الجاري.

وشارك سعود في الدقيقة 23 من مباراة روما وليتشي مساء اليوم السبت ضمن الجولة 15 من الكالتشيو، كبديل لزميله زكي شيليك الذي تعرض للإصابة، بينما كان فريقه متقدمًا بهدف نظيف.

وبعد ربع ساعة فقط من مشاركته، تسبب النجم السعودي في ركلة جزاء لليتشي جاء منها هدف التعادل (1-1) عن طريق نيكولا كرستوفيتش، لكنه تمكن في الشوط الثاني من صناعة الهدف الثالث لزميله نيكولو بيسيلي، قبل أن تنتهي المباراة (4-1).

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ونستعرض فيما يلي، ردود فعل الجماهير على أداء سعود عبد الحميد في مباراة روما وليتشي: