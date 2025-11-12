القادسية يطلب "إعادة نهائي السوبر السعودي".. والهلال يبدأ التصعيد!

تشهد قضية انسحاب الهلال من السوبر السعودي تصعيداً قانونياً، حيث لجأ "الزعيم" إلى مركز التحكيم الرياضي للطعن على العقوبات التي أقرتها لجنة الاستئناف. وكانت اللجنة قد ألغت عقوبات الانضباط الأولية، لكنها اعتبرت الهلال "منسحبًا" وليس "معتذرًا"، مما أدى لخسارته 3-0 أمام القادسية وتغريمه 500 ألف ريال. ومع بدء إجراءات التحكيم،

كُشف عن هيئة المحكمين (محمد عبد الرؤوف عن الهلال، وأحمد أبو عمارة عن اتحاد القدم، وعبد الرحمن عبد الكريم كمرجح). إلا أن الهلال، وفقاً للمصادر، بادر فوراً بالاعتراض الرسمي على المحكم الذي اختاره اتحاد القدم (أبو عمارة)، مطالباً بتغييره. هذا الاعتراض الإجرائي يظهر نية الهلال في خوض معركة قانونية شاملة على كافة تفاصيل القرار وعقوباته، مؤكداً عدم رضاه عن مسار القضية منذ البداية.

لم تتوقف تحركات الهلال القانونية عند الاعتراض على المحكم، بل تقدمت إدارة "الزعيم" بطلب رسمي لإدخال النادي الأهلي كطرف أو شاهد في القضية.

يأتي هذا الطلب كون الأهلي هو "المستفيد المباشر" من قرار اتحاد القدم؛ فبعد انسحاب الهلال، قررت لجنة المسابقات دعوة الأهلي ليحل بديلاً في نصف النهائي، قبل أن يحقق الكأس.

يهدف الهلال من هذا الطلب إلى تسليط الضوء على آلية اتخاذ القرار من قبل اتحاد القدم، وكيف أن استبدال فريق منسحب بفريق آخر (الأهلي) بدلاً من تطبيق اللائحة (باعتبار القادسية فائزاً) هو جوهر الخلل القانوني. ويرى الهلال أن شهادة الأهلي ضرورية لكشف ملابسات القرار الذي أدى إلى تتويجه باللقب.