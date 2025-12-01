"يتم التلاعب بالليجا من أبناء نيجريرا".. قناة ريال مدريد تنفجر في وجه دي بورجوس بعد تعادل جيرونا!

لم تخلُ قمة "مونتيليفي" من القرارات التحكيمية الشائكة التي ألهبت الأجواء وأثرت بشكل مباشر على النتيجة. البداية كانت درامية في الدقيقة 40، حين استغل كيليان مبابي ارتباكاً دفاعياً ليسجل هدفاً ألغته تقنية الفيديو لاحقاً بداعي لمسة يد، قبل أن يتقدم جيرونا عبر أوناحي قبل الاستراحة.

كان هناك جدل آخر أثار غضب ريال مدريد ومر دون أن يلاحظه أحد تقريباً حتى نهاية اللقاء. طالب مبابي باحتساب خطأ في اللعبة التي انتهت مباشرة بعدها بهدف التقدم لجيرونا. احتج الفرنسي بعد احتكاك واضح من أليكس مورينو، الذي دفعه وعرقله بالركبة، محتكاً بالساق اليسرى لصاحب القميص رقم 10 في مدريد. اللقطة مثيرة للجدل بشكل مضاعف لأن الاحتكاك كان على خط المنطقة، مما يعني أنه لو تم احتساب الخطأ لكانت ركلة جزاء لريال مدريد.

ورغم نجاح مبابي في تعديل الكفة (د67) عبر ركلة جزاء انتزعها فينيسيوس بمهارة، إلا أن الدقيقة 79 فجرت غضباً عارماً في المعسكر الملكي.

فقد طالب رودريجو بركلة جزاء حاسمة بعد التحام مع المدافع جويل روكا داخل المنطقة أسقطه أرضاً، لكن الحكم دي بورجوس تجاهل المطالبات واكتفى باحتساب ركلة ركنية.

وما زاد من الجدل هو صمت غرفة "VAR" التي لم تستدعِ الحكم للمراجعة، تاركة ريال مدريد يشعر بظلم تحكيمي في لقطة كانت كفيلة بقلب الموازين واستعادة الصدارة، ليخرج الفريق بنقطة وحيدة وسط عاصفة من الجدل.

وعقب صافرة نهاية المباراة، توجه نحو الحكم كل من رودريجو، وميليتاو، وبيلينجهام، وآخرون. أما روديجر، الذي كان له بالفعل حادثة مع دي بورجوس في نهائي الكأس كلفته عقوبة الإيقاف لست مباريات، فقد اضطر كاريراس لإبعاده ممسكاً به لتجنب عواقب وخيمة.

كان الاستياء واضحاً في الملعب وامتد إلى استوديو قناة ريال مدريد، التي شنت هجوماً لاذعاً على الحكام: "قد لا تراها على أرض الملعب، لكن ما لا توجد حجة له هو ألا يستدعيه الـ VAR لمشاهدة اللقطة. أي احتكاك داخل المنطقة هو ركلة جزاء".