"يتم التلاعب بالليجا من أبناء نيجريرا".. قناة ريال مدريد تنفجر في وجه دي بورجوس بعد تعادل جيرونا!
ريال مدريد يسقط أمام جيرونا ويخسر صدارة الليجا
لم يكن تعادل ريال مدريد المخيب (1-1) في معقل جيرونا "مونتيليفي" مجرد عثرة عابرة، بل جاء بمثابة الفصل الأخير والمرير في رواية "نوفمبر الأسود" الذي عصفت رياحه بجدران القلعة البيضاء.
بهذا التعثر الثالث توالياً في الليجا، والرابع في آخر خمس مباريات، يدفع الملكي ضريبة باهظة تمثلت في التنازل عن الصدارة لصالح غريمه برشلونة (34 نقطة)، ليتراجع إلى الوصافة (33 نقطة) ويدخل نفقاً مظلماً من الشكوك. فمنذ السقوط الأوروبي الكاشف أمام ليفربول، مروراً بالتعادلات الباهتة أمام رايو فاييكانو وإلتشي، وصولاً إلى هذا التعثر الجديد، تحول موسم "الميرينجي" من أحلام السيطرة المطلقة إلى كابوس استنزاف الهيبة المحلية. ومع تربص فياريال (32 نقطة) وأتلتيكو مدريد (31 نقطة) بالوصافة، بات الفريق يبدو عاجزاً عن مجاراة النسق، محاصراً بأسئلة مقلقة حول جاهزيته الذهنية والبدنية في وقت لا يقبل أنصاف الحلول."
حالات تحكيمية مثيرة للجدل في مباراة ريال مدريد وجيرونا
لم تخلُ قمة "مونتيليفي" من القرارات التحكيمية الشائكة التي ألهبت الأجواء وأثرت بشكل مباشر على النتيجة. البداية كانت درامية في الدقيقة 40، حين استغل كيليان مبابي ارتباكاً دفاعياً ليسجل هدفاً ألغته تقنية الفيديو لاحقاً بداعي لمسة يد، قبل أن يتقدم جيرونا عبر أوناحي قبل الاستراحة.
كان هناك جدل آخر أثار غضب ريال مدريد ومر دون أن يلاحظه أحد تقريباً حتى نهاية اللقاء. طالب مبابي باحتساب خطأ في اللعبة التي انتهت مباشرة بعدها بهدف التقدم لجيرونا. احتج الفرنسي بعد احتكاك واضح من أليكس مورينو، الذي دفعه وعرقله بالركبة، محتكاً بالساق اليسرى لصاحب القميص رقم 10 في مدريد. اللقطة مثيرة للجدل بشكل مضاعف لأن الاحتكاك كان على خط المنطقة، مما يعني أنه لو تم احتساب الخطأ لكانت ركلة جزاء لريال مدريد.
ورغم نجاح مبابي في تعديل الكفة (د67) عبر ركلة جزاء انتزعها فينيسيوس بمهارة، إلا أن الدقيقة 79 فجرت غضباً عارماً في المعسكر الملكي.
فقد طالب رودريجو بركلة جزاء حاسمة بعد التحام مع المدافع جويل روكا داخل المنطقة أسقطه أرضاً، لكن الحكم دي بورجوس تجاهل المطالبات واكتفى باحتساب ركلة ركنية.
وما زاد من الجدل هو صمت غرفة "VAR" التي لم تستدعِ الحكم للمراجعة، تاركة ريال مدريد يشعر بظلم تحكيمي في لقطة كانت كفيلة بقلب الموازين واستعادة الصدارة، ليخرج الفريق بنقطة وحيدة وسط عاصفة من الجدل.
وعقب صافرة نهاية المباراة، توجه نحو الحكم كل من رودريجو، وميليتاو، وبيلينجهام، وآخرون. أما روديجر، الذي كان له بالفعل حادثة مع دي بورجوس في نهائي الكأس كلفته عقوبة الإيقاف لست مباريات، فقد اضطر كاريراس لإبعاده ممسكاً به لتجنب عواقب وخيمة.
كان الاستياء واضحاً في الملعب وامتد إلى استوديو قناة ريال مدريد، التي شنت هجوماً لاذعاً على الحكام: "قد لا تراها على أرض الملعب، لكن ما لا توجد حجة له هو ألا يستدعيه الـ VAR لمشاهدة اللقطة. أي احتكاك داخل المنطقة هو ركلة جزاء".
قناة ريال مدريد تشن هجومًا على دي بورجوس
بمجرد انتهاء المباراة، دخلت قناة ريال مدريد (RMTV) في صلب الجدل التحكيمي الذي أحاط بالمباراة، مع تركيز خاص على شخصية حكم الساحة، ريكاردو دي بورجوس.
وقالت قناة النادي الملكي الرسمية: "يتم التلاعب ببطولة الليجا (الدوري الإسباني). لدى مدريد أربع نقاط أقل بسبب أبناء نيجريرا. دي بورجوس هو أحد الحكام الذين يملكون السجل الأكثر فداحة ضد مدريد. هناك مخالفة لأن غرفة الفيديو (VAR) لا تستدعي الحكم. حدث ذلك في فاييكاس (أمام رايو فاييكانو) وحدث في جيرونا. وحدث بالفعل في العام الماضي عندما كان مدريد يتقدم بفارق ست نقاط على برشلونة. حدث ما حدث أمام إسبانيول، وأمام أوساسونا... وهذا العام تكرر الأمر مرة أخرى".
وأضافت: "بغض النظر عن أن مدريد لا يلعب بشكل جيد، فإن الواقع هو أن الحكام يعرقلون مدريد، وأولئك الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات يغيبون، ورئيسهم يبرر لهم. ومن هو نائب رئيس الاتحاد؟ خافيير تيباس".
ما التالي لريال مدريد؟
يفكر ريال مدريد في مهمة أخرى خارج الديار عندما يزور ملعب "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بيلباو بعد 3 أيام، قبل أن يعود إلى "سانتياجو برنابيو" لاستضافة سيلتا فيجو وذلك يوم 7 ديسمبر 2025.
