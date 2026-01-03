قلق في الأرجنتين قبل كأس العالم.. أوناي إيمري ينصح مارتينيز بارتداء "قفازات ملاكمة"!

يعتقد إيمري، أن حراس المرمى لم يعودوا يتلقون نفس الحماية من الحكام كما كان الحال سابقاً، ومازح قائلاً إنهم قد يحتاجون قريباً لأن يكون طولهم أكثر من 7 أقدام للتأقلم.

قال إيمري: "في المستقبل، سنحتاج إلى حراس مرمى بطول مترين و20 سم. ربما نحتاج للحصول على (قفازات) ملاكمة. إنه يعمل مع مدرب حراس المرمى حول كيفية تغير كرة القدم. إنها تتغير في الطريقة التي يفسر بها الحكام هذه المواقف. عادةً، يظهر لنا إيميليانو مارتينيز قوته في تلك المواقف – الركنيات، أو رميات التماس الطويلة".

وأضاف: "عندما يقوم الخصوم بالدفع أو الحجب، يكون الحكام متساهلين نوعاً ما في قرارهم حول كيفية إدارة الأمر. نحن نرى هذا في كل مباراة، وأيضاً عندما نكون نحن في حالة الهجوم. في الكرات الثابتة، يقوم اللاعبون بلمس الحراس، ويدفعون الحراس ولا تُحتسب مخالفة. الأمر أصبح أكثر صعوبة. يوجد لاعبان أو ثلاثة يحجبون الرؤية عن الحارس. هذا هو الحال بالنسبة لجميع حراس المرمى في الآونة الأخيرة، يمكننا أيضاً استخدام تكتيكات كهذه ولكننا بحاجة للتكيف وأن نصبح أفضل في الدفاع في تلك المواقف".