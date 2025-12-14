Getty Images Sport
"قلة احترام ووضاعة".. سندرلاند ينال من نيوكاسل بطريقة "غير مسبوقة" في ديربي الشمال!
سندرلاند يهزم نيوكاسل في الديربي
حسم فريق سندرلاند ديربي "تاين ووير" الناري لصالحه، محققًا فوزًا ثمينًا على غريمه التقليدي نيوكاسل يونايتد بنتيجة (1-0)، في القمة الجماهيرية التي احتضنها ملعب "أوف لايت" مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت المباراة مشحونة بالندية والالتحامات البدنية، حيث ارتكب الفريقان 18 مخالفة مجتمعة. ورغم محاولات نيوكاسل السيطرة على مجريات اللعب وامتلاكه نسبة استحواذ بلغت 53%، إلا أن دفاعات سندرلاند وفعاليته حسمت الموقف، ليفشل الضيوف في تعديل النتيجة طوال دقائق المباراة.
بهذا الانتصار الغالي، قفز سندرلاند إلى المركز السابع في جدول الترتيب رافعًا رصيده إلى 26 نقطة، مسجلاً فوزه السابع هذا الموسم ومؤكدًا تفوقه الفني.
في المقابل، تعمقت جراح "الماكبايس" بتلقيهم الخسارة السادسة، ليتجمد رصيد نيوكاسل عند 22 نقطة ويتراجع للمركز الثاني عشر، مما يضاعف الضغوط على الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات.
لوحة النتائج تشعل الجدل
واقعة مثيرة للجدل حدثت خلال "ديربي تاين ووير" بين الغريمين التقليديين سندرلاند ونيوكاسل يونايتد. حيث تعمدت إدارة نادي سندرلاند عدم وضع شعار أو حتى اسم نيوكاسل على لوحة النتائج الإلكترونية في ملعب "أوف لايت"، واكتفت بكلمة "VISITORS" (الضيوف) باللون الأبيض العريض.
جاء هذا التصرف كرد فعل مباشر لمحاولة تهدئة غضب جماهير سندرلاند العارم؛ بعدما ارتكبت الإدارة خطأً فادحاً العام الماضي بالسماح بتزيين إحدى قاعات الضيافة (Black Cats Bar) داخل الملعب بألوان وشعارات الغريم نيوكاسل.
بدلاً من ترك القاعة كما هي، أو جعلها محايدة، قامت الإدارة بتزيين القاعة بالكامل بألوان وشعارات نيوكاسل (الأبيض والأسود) لطمس هوية سندرلاند، وشمل ذلك "تغطية صور أساطير النادي واللحظات التاريخية لسندرلاند"، ما اعتبرته الجماهير إهانة تاريخية وخضوعاً للخصم في عقر دارهم.
ولتدارك الموقف وحفظ ماء الوجه، قرر النادي "طمس" هوية نيوكاسل تماماً من على الشاشة أثناء المباراة، في لقطة تعكس بوضوح حدة العداء والكراهية الرياضية في واحد من أشرس ديربيات إنجلترا، حيث تُحسب كل حركة وكل شعار بحساسية مفرطة بين المعسكرين.
ردود الفعل على خطوة سندرلاند
أثارت خطوة إدارة سندرلاند بحجب اسم نيوكاسل والاكتفاء بكلمة "الضيوف" على لوحة النتائج عاصفة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الأفعال بين الاستهجان الشديد والاحتفاء الصاخب بهذا الاستفزاز الكروي.
انتقدت فئة واسعة من الجماهير هذا التصرف واصفة إياه بـ "قلة الاحترام والوضاعة"، وعلق أحد المتابعين مهاجماً إدارة النادي بقوله: "يا له من نادٍ صغير في قمة انعدام الرقي"، بينما رأى آخر أن الأمر برمته "مثير للشفقة".
على النقيض تماماً، اعتبرت جماهير سندرلاند ومحبو الإثارة أن هذه "المناكفات" هي ملح كرة القدم، حيث علق مشجع بحماس: "رائع يا سندرلاند، أحببت ذلك!"، ووصف آخرون القرار بـ "المذهل". ولخص أحد التعليقات المشهد بقوله إنها حركة "وحشية، ولا يوجد شيء يضاهي التنافس الجيد"، مما يعكس الأجواء المشحونة التي رافقت هذا الديربي التاريخي.
- AFP
ماذا بعد في الدوري الإنجليزي؟
تشهد النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز صراعاً محتدماً يعكس ذروة التنافسية في "البريميرليج"، حيث تشتعل النيران في مقدمة الترتيب بسباق ثلاثي لا يقبل القسمة.
يتشبث آرسنال بالصدارة برصيد 36 نقطة، لكنه يقع تحت ضغط هائل من مانشستر سيتي (34 نقطة) والحصان الأسود أستون فيلا (33 نقطة)، ما يجعل الفارق بين الثلاثي الكبار فوزاً واحداً فقط.
ولا تقل المعركة على المقاعد الأوروبية ضراوة؛ إذ يواجه تشيلسي (الرابع بـ 28 نقطة) تهديداً حقيقياً من مجموعة مطاردين شرسة، حيث يتساوي كريستال بالاس (مفاجأة الموسم) مع ليفربول وسندرلاند برصيد 26 نقطة لكل منهم، بينما يتربص مانشستر يونايتد بهم برصيد 25 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة.
وفي المقابل، يعيش وولفرهامبتون كابوساً حقيقياً بتذيله الترتيب بنقطتين فقط ودون أي انتصار، مما يؤكد أن هذا الموسم لا يعترف بكبير ويعد بتقلبات درامية حتى الرمق الأخير.
إعلان