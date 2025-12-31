AFP
قصور وشركات وهمية.. فضيحة "مالية" كبرى تضرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم!
تفاصيل التحقيقات
تتوالى الفضائح واحدة تلو الأخرى حول كل ما يحيط بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ووفقاً لتحقيق شامل أجرته صحيفة "لا ناسيون" تدور هذه القضية الجديدة حول إدارة الأموال من قبل قيادة الاتحاد الأرجنتيني في السنوات الأخيرة.
وبحسب "لا ناسيون"، يركز التحقيق على شركة أمريكية تم تفويضها من قبل الاتحاد الذي يرأسه كلاوديو تابيا لجمع إيراداته حول العالم، والتي جمعت في السنوات الأربع الماضية أكثر من 260 مليون دولار في أربعة بنوك في الولايات المتحدة.
تزداد المسألة تعقيداً عندما تم اكتشاف أن ما لا يقل عن 42 مليون دولار انتهى بها المطاف في أربع شركات تم تأسيسها في ولاية فلوريدا ليس لديها موظفون ولا نشاط تجاري معلن. وهي مسألة سيكون من الصعب جداً شرحها من قبل تابيا والمقربين منه.
ويشير تحقيق "لا ناسيون" أيضاً إلى أن 109.9 مليون دولار أخرى تابعة للاتحاد الأرجنتيني تم تحويلها إلى وكيل أوراق مالية مقره في أوروجواي، والذي لجأ إلى أداة استثمارية منظمة في جزر العذراء البريطانية لحفظ الأموال، في حين تم تخصيص عشرات الملايين من الدولارات لنفقات فاخرة حول العالم مثل الطائرات الخاصة، واليخوت، والمساكن الصيفية.
ورغم أنه تم التأكد من أن اسم تابيا أو ذراعه اليمنى، بابلو توفيجينو، لا يظهران في الوثائق، إلا أن النفقات تتطابق بالفعل مع مناسبات رسمية لقادة كرة القدم الأرجنتينية. ومن تظهر بالفعل كمستلمة للأموال هي زوجة توفيجينو.
القبض على مدير الشركة
تلقت الشركة الأمريكية المعنية، إيرادات من ثلاثة مصادر رئيسية: رعاة المنتخب الأرجنتيني، وحقوق البث التلفزيوني، وإيرادات المباريات الودية.
وجاءت أكبر المساهمات من شركة أديداس وArgentina Football Distribution ( وهي شركة تدير خدمة البث المباشر المعروفة باسم AFA Play)، وشركة Reporter Broadcasting Company، أحد رعاة المباراة الودية التي كان من المقرر لعبها في الهند في شهر نوفمبر من هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إحدى المعلومات الأخيرة، تم التأكيد على أنها احتفظت بـ 30% من جميع الإيرادات التجارية للاتحاد الأرجنتيني في الخارج خلال السنوات الأربع الماضية.
ومن ناحية أخرى، حصلت أيضاً على 10% من جميع الأموال الخارجة المرتبطة بمهام "لوجستية"، وفي تلك العقود يظهر بالفعل توقيع تابيا وتوفيجينو.
يدير هذه الشركة خافيير فاروني، الذي تم اعتراضه الليلة الماضية عندما كان يحاول استقلال طائرة خاصة والتوجه إلى أوروجواي، حيث كانت عائلته موجودة بالفعل.
وعلم رجل الأعمال في نقطة الجوازات (الهجرة) أن هناك أمراً قضائياً ضده لتفتيشه ومصادرة هاتفه المحمول.
قصر بيلار
خيط آخر في التحقيق ضد أسلوب عمل الاتحاد الأرجنتيني يتعلق بقصر فيلا روزا في بيلار. يعتقد القضاء أنه يعود للهيئة الرئيسية لكرة القدم في البلاد، وقد قدر قيمته بأكثر من 20 مليون دولار بينما تم شراؤه مقابل 1.8 مليون فقط.
ويُعتقد أنه مرتبط بـ توفيجينو ومسجل باسم شخصين لا يملكان القدرة المالية ويعملان كواجهات (أشخاص وهميين لتغطية المالك الحقيقي).
مصادرة سيارات فاخرة
قبل بضعة أيام، داهم القضاء مكاتب الاتحاد الأرجنتيني بحثاً عن بيانات تدعم بعض البنود المالية الغريبة. وفي الساعات الأخيرة، تطور التحقيق أكثر.
ففي قصر منسوب لـ تشيكي تابيا، رئيس الاتحاد، وبابلو توفيجينو، أمين الصندوق، تمت أكبر عملية مصادرة لسيارات فاخرة تُذكر في السنوات الأخيرة: تم العثور على 45 سيارة وسبع دراجات نارية عالية الأداء في العقار، بما في ذلك سيارة فيراري F430 تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، كان ضمن الأسطول ثلاث سيارات بورش (واحدة كاريرا واثنتان كايمان إس)، وسيارة أودي R8، وسيارة فورد موستانج ماك 1، وسيارة بيجو RCZ.
