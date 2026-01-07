قبل موقعة الجزائر.. حقيقة رحيل أوسيمين عن معسكر منتخب نيجيريا!

على الرغم من الفوز العريض لنيجيريا على موزمبيق (4-0)، إلا أن الدقيقة 63 شهدت تحولاً درامياً عكّر صفو تأهل "النسور الخضر".

بدأت الأزمة حين انفجر مهاجم جلطة سراي (أوسيمين) غضباً لعدم تلقيه تمريرة، وتصاعد الموقف عندما حاول النجم أديمولا لوكمان تهدئته، ليواجهه أوسيمين بحدة صائحاً: "إنها رياضة جماعية"، متجاهلاً رد لوكمان الذي ذكّره بأنه سجل هدفين بالفعل والنتيجة محسومة.

تطور المشهد إلى أزمة انضباطية واضحة؛ إذ لم يكتفِ مهاجم جلطة سراي بتوبيخ زميله، بل دفع القائد ويلفريد نديدي الذي تدخل لاحتواء الموقف، قبل أن يُظهر (أوسيمين) فتوراً متعمداً في تحركاته داخل المنطقة كلما كانت الكرة بحوزة لوكمان.

هذا التوتر دفع المدرب إريك شيل لاستبداله في الدقيقة 68 بموسيس سيمون، ومع إطلاق صافرة النهاية خرج فوراً نحو نفق غرف الملابس رافضاً الاحتفال مع زملائه.