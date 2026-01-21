قدم فينيسيوس مقابلة صريحة بعد المباراة عقب انتصار مدريد الكبير على موناكو، متحدثاً بانفتاح عن العبء الذهني لأسابيع قليلة مضطربة. وجد المهاجم نفسه هدفاً للصافرات من قطاعات في جمهور البرنابيو بعد تراجع في المستوى الجماعي للفريق، وهو رد فعل اعترف بأنه تسبب في جرح عميق.

وقال فينيسيوس لشبكة "موفيستار+": "اللعب لأكبر نادٍ في العالم أمر معقد للغاية، والمتطلبات عالية جداً". وأضاف: "لكنني بشر أيضاً. لا أريد أن يتم الاستهجان ضدي في بيتي، حيث أشعر براحة كبيرة. في المباريات القليلة الماضية، لم أشعر بالراحة لأنني كلما فعلت شيئاً خاطئاً، كنت أتعرض للصافرات". وبينما أقر بأن المشجعين "يدفعون ثمن تذكرة باهظة جداً" ولهم الحق في المطالبة بالتميز، اعترف بأن الأجواء الأخيرة كانت "معقدة للغاية".