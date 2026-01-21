FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MONACOAFP
"أنا بشر ولست آلة".. فينيسيوس يعاتب جماهير البرنابيو برسالة مؤثرة ويحسم مستقبله!

وجه فينيسيوس جونيور رسالة عاطفية لجماهير ريال مدريد بعد تألقه في الفوز الساحق 6-1 على موناكو في دوري أبطال أوروبا، معترفاً بأن صافرات الاستهجان الأخيرة في "سانتياجو برنابيو" تركته متألماً. الجناح البرازيلي، الذي أصر قائلاً "أنا بشر أيضاً"، تطرق كذلك للتكهنات المحيطة بمستقبله والتغيير الإداري الأخير، مؤكداً أنه لا يزال هادئاً بشأن التجديد رغم تبقي ما يزيد قليلاً عن عام واحد في عقده.

  • البرازيلي متألم من الأيام "المعقدة" وصافرات البرنابيو

    قدم فينيسيوس مقابلة صريحة بعد المباراة عقب انتصار مدريد الكبير على موناكو، متحدثاً بانفتاح عن العبء الذهني لأسابيع قليلة مضطربة. وجد المهاجم نفسه هدفاً للصافرات من قطاعات في جمهور البرنابيو بعد تراجع في المستوى الجماعي للفريق، وهو رد فعل اعترف بأنه تسبب في جرح عميق.

    وقال فينيسيوس لشبكة "موفيستار+": "اللعب لأكبر نادٍ في العالم أمر معقد للغاية، والمتطلبات عالية جداً". وأضاف: "لكنني بشر أيضاً. لا أريد أن يتم الاستهجان ضدي في بيتي، حيث أشعر براحة كبيرة. في المباريات القليلة الماضية، لم أشعر بالراحة لأنني كلما فعلت شيئاً خاطئاً، كنت أتعرض للصافرات". وبينما أقر بأن المشجعين "يدفعون ثمن تذكرة باهظة جداً" ولهم الحق في المطالبة بالتميز، اعترف بأن الأجواء الأخيرة كانت "معقدة للغاية".

    ينفي دوره في رحيل ألونسو ويطالب بالوحدة

    انتهز البرازيلي الفرصة أيضاً للنأي بنفسه عن الدراما خارج الملعب التي تحيط بالنادي، وتحديداً التغيير الأخير في دكة البدلاء. نفى فينيسيوس أن يكون له أي تأثير على رحيل تشابي ألونسو وسط تقارير عن علاقة متوترة بين الاثنين. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، الذي عانق المدرب الجديد ألفارو أربيلوا على خط التماس مساء الثلاثاء، عن إحباطه من كونه "مانعة صواعق" (مركزاً) للجدل.

    وصرح بحزم: "أنا دائماً في وسط كل شيء ولا أريد أن أكون هناك لأمور خارج الملعب. أريد أن أكون هناك لما قدمته لهذا النادي". ودعا إلى الوحدة لإنقاذ الموسم بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا وخسارة نهائي كأس السوبر الإسباني، مضيفاً: "في الدار، نحتاج إلى دعم جماهيرنا ليعود كل شيء إلى طبيعته. إذا كنا معاً، سيسير هذا الموسم بشكل أفضل".

  • التألق بجانب كيليان مبابي في نظام مرن

    على أرض الملعب، أسكت فينيسيوس منتقديه بعرض مبهر كان المحرك الرئيسي لتدمير موناكو. كان الجناح هو مهندس الفوز الساحق، حيث تمكن أخيراً من التسجيل بنفسه بعد أن لعب دور المموّل لزملائه طوال الليل. وبعد أن قدم ثلاث تمريرات حاسمة لتمزيق فريق الدوري الفرنسي، وصف فينيسيوس هدفه الشخصي بأنه لحظة "تحرر" بعد فترة مليئة بالضغوط.

    وكشف قائلاً: "كانت لحظة جميلة جداً. كنت قد قدمت العديد من التمريرات الحاسمة والجميع أخبرني أن عليّ التسجيل". وعزا البرازيلي الفضل للشكل الهجومي المرن للفريق في أدائه المسيطر، مشيراً إلى مدى سهولة التفاهم مع كيليان مبابي عندما ينقل الفريق الكرة بهذه السرعة. وأوضح: "دخلنا بتركيز عالٍ جداً، وحركنا الكرة من جانب إلى آخر. بهذه الطريقة ألمس الكرة كثيراً، وهذا أفضل شيء بالنسبة لي".

    فينيسيوس يرسل رسالة بشأن العقد

    أخيراً، تطرق فينيسيوس للتكهنات المتعلقة بمستقبله طويل الأمد في العاصمة الإسبانية. ومع اقتراب عقده الحالي من نهايته، وجه رسالة طمأنة لقاعدة الجماهير ولمجلس الإدارة، مؤكداً أنه ليس في عجلة من أمره لفرض المفاوضات.

    وكشف: "لدي عام آخر متبقٍ في عقدي". وأضاف: "أنا أثق بالرئيس، وهو يثق بي، ولا توجد عجلة". واختتم بإعادة التأكيد على رغبته في البقاء في النادي لفترة طويلة، بهدف "اللعب بسعادة وتسجيل الأهداف" بينما يتطلع لقيادة ريال مدريد للعودة لمنصات التتويج.

