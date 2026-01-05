بدأ البرازيلي المباراة بشكل جيد لكنه تراجع مع مرور الوقت، حيث تعرض اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً للسخرية من بعض المشجعين عندما تم استبداله. على الرغم من ذلك، هب مدرب باير ليفركوزن السابق ألونسو، لمساعدة نجم "لوس بلانكوس".
"سيكون أساسيًا بالنسبة لنا".. تشابي ألونسو يتحدى صافرات البرنابيو ويجدد الثقة في فينيسيوس!
بداية جيدة لريال مدريد في عام 2026
مدريد، الذي كان بدون المصاب كيليان مبابي، أدلى ببيان نوايا بفوزه الساحق في الدوري الإسباني على بيتيس يوم الأحد.
هاتريك من جونزالو جارسيا البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب أهداف من راؤول أسينسيو وفران جارسيا، أبقت "لوس بلانكوس" على بعد أربع نقاط من المنافس برشلونة. وكان ألونسو سعيداً بوضوح بأداء فريقه.
وقال للصحفيين: "لقد كان فوزاً مهماً ومستحقاً لبدء العام على أرضنا. من المهم أن نبدأ بهذه الطريقة: بهدوء وبمشاعر جيدة ونحن نتجه نحو كأس السوبر. أنا أقدر الفوز من حيث الدوري الإسباني. فاز برشلونة بالأمس، وعلينا الفوز بالكثير من المباريات. كانت هذه المباراة الأخيرة في النصف الأول من الموسم، وقد وصلنا بالفعل إلى 45 نقطة. هذا سيضعنا عند 90 نقطة في الدوري الإسباني. المعدل يجب أن يكون الفوز بالعديد من المباريات في المباريات المتبقية. ستكون الوتيرة مكثفة لما هو قادم. من الغد فصاعداً، نحن نفكر فقط في كأس السوبر".
- Getty Images Sport
ألونسو يدافع عن فينيسيوس جونيور
على الرغم من أن فينيسيوس جونيور لم يقدم أفضل مبارياته مع مدريد، إلا أن ألونسو سارع لدعم اللاعب الدولي البرازيلي، مؤكداً أنه كان "خطيراً جداً" ضد الزوار.
عندما سئل عن المعاملة السلبية التي تلقاها من بعض المشجعين، أجاب: "أعتقد أن فيني ساهم كثيراً. لقد بدأ المباراة بشكل جيد، وتسبب في حصول [أورتيز] على إنذار، لذلك اضطروا لتغيير الظهير الأيمن. [فيني] كان خطيراً جداً، خاصة في الشوط الأول. إنه يواصل المضي قدماً، ويساهم في الفريق. لقد أحببت مباراة فيني، شخصياً. سيكون أساسياً بالنسبة لنا الآن ونحن نذهب إلى كأس السوبر ضد أتلتيكو".
مولد نجم جديد في ريال مدريد
بينما يمر فينيسيوس جونيور الآن بسلسلة من 15 مباراة دون تسجيل أهداف، تعود إلى أوائل أكتوبر، سجل جارسيا أهدافه الأولى هذا الموسم - وهو شيء كان ألونسو سعيداً جداً به: "جونزالو حظي بمباراة الأحلام. اللعب في البرنابيو، في موسمه الأول مع الفريق الأول، وتسجيل هاتريك. أنا سعيد حقاً من أجله، بالعمل الذي يقوم به كل يوم، سواء كان دوره في اللعب أم لا. لديه دائماً موقف مثير للإعجاب. إنه مثال رائع لما هو عليه لاعب أكاديمية ريال مدريد".
لم يستطع جارسيا إخفاء حماسه، وقال: "أنا سعيد جداً جداً لبدء العام بهذه الطريقة. إنه أول هاتريك لي في البرنابيو. هذا هو ريال مدريد. هناك الكثير من المنافسة هنا. أعلم أنني البديل الطبيعي لـ [كيليان] مبابي، لكن المدرب وزملائي يمنحونني الثقة دائماً".
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر مدريد بعد ذلك؟
يستعد فريق ألونسو لمواجهة نصف نهائي كأس السوبر مع أتلتيكو مدريد يوم الخميس، حيث يواجه الفائز إما برشلونة أو أتلتيك بيلباو في نهائي المسابقة بعد بضعة أيام. بعد ذلك، يعودون إلى منافسات الدوري الإسباني في 17 يناير على أرضهم أمام ليفانتي.