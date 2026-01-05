"سيكون أساسيًا بالنسبة لنا".. تشابي ألونسو يتحدى صافرات البرنابيو ويجدد الثقة في فينيسيوس!

مدريد، الذي كان بدون المصاب كيليان مبابي، أدلى ببيان نوايا بفوزه الساحق في الدوري الإسباني على بيتيس يوم الأحد.

هاتريك من جونزالو جارسيا البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب أهداف من راؤول أسينسيو وفران جارسيا، أبقت "لوس بلانكوس" على بعد أربع نقاط من المنافس برشلونة. وكان ألونسو سعيداً بوضوح بأداء فريقه.

وقال للصحفيين: "لقد كان فوزاً مهماً ومستحقاً لبدء العام على أرضنا. من المهم أن نبدأ بهذه الطريقة: بهدوء وبمشاعر جيدة ونحن نتجه نحو كأس السوبر. أنا أقدر الفوز من حيث الدوري الإسباني. فاز برشلونة بالأمس، وعلينا الفوز بالكثير من المباريات. كانت هذه المباراة الأخيرة في النصف الأول من الموسم، وقد وصلنا بالفعل إلى 45 نقطة. هذا سيضعنا عند 90 نقطة في الدوري الإسباني. المعدل يجب أن يكون الفوز بالعديد من المباريات في المباريات المتبقية. ستكون الوتيرة مكثفة لما هو قادم. من الغد فصاعداً، نحن نفكر فقط في كأس السوبر".