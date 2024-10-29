خيانة راموس و"فضيحة محمد صلاح أكبر" .. ردود فعل صارخة من نجوم الكرة على خسارة فينيسيوس

حملة دعم من نجوم ريال مدريد لزميلهم "المظلوم"

أثار فوز النجم الإسباني رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، جدلًا واسعًا، في ظل انحياز عدد كبير من الجماهير لأحقية البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد بالجائزة.

وحل فينيسيوس في المركز الثاني بترتيب جائزة "بالون دور"، خلف رودري الفائز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

في المقابل، تعاطف عدد كبير من نجوم كرة القدم مع فينيسيوس الذي ساهم بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد خلال الموسم المنصرم، بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وقاطع فينيسيوس حفل الإعلان عن جوائز "بالون دور"، حيث لم يذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، كذلك رفض نادي ريال مدريد حضور الحفل، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب هذا العام، بينما فاز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024.

ويرصد "GOAL" في السطور التالية، أبرز ردود فعل لاعبي كرة القدم على خسارة فينيسيوس في سباق الكرة الذهبية، على النحو التالي...