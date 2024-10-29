"سأفعلها 10 مرات إذا لزم الأمر" .. فينيسيوس يرد على خسارة الكرة الذهبية برسالة نارية!

النجم البرازيلي يكسر حاجز الصمت

كسر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حاجز الصمت بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح، لاعب خط الوسط الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي.

وحل فينيسيوس في المركز الثاني بترتيب جائزة "بالون دور"، خلف رودري الفائز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا والدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم.

وقاطع فينيسيوس حفل الإعلان عن جوائز "بالون دور"، حيث لم يذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس، بينما اكتفى بتغريدة قصيرة على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، قال فيها: "سأكرر ما فعلته في العام الماضي 10 مرات إذا لزم الأمر.. هم ليسوا مستعدين".

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وجاء تعليق فينيسيوس في إشارة تحدٍ واضحة للجنة المنظمة لجائزة "بالون دور"، حيث توعد بتكرار ما فعله في الموسم المنصرم من إنجازات فردية وجماعية مع ريال مدريد وكذلك تصريحاته المثيرة للجدل، في 10 مرات أخرى إذا لزم الأمر.

ولم يكن قرار فينيسيوس (24 عامًا) بمقاطعة حفل الكرة الذهبية، قرارًا فرديًا، بل إن ناديه ريال مدريد قاطع الحفل تمامًا، رغم فوز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فاز بجائزة أفضل مدرب هذا العام وفاز النادي نفسه بجائزة أفضل فريق للرجال في 2024.

وكان فينيسيوس أحد أهم أسباب فوز ريال مدريد في الموسم المنصرم ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة لعبها بالقميص الملكي.

وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024، 5 لاعبين من نادي ريال مدريد وهم: "فينيسيوس جونيور (الثاني)، جود بيلينجهام (الثالث)، داني كارباخال (الرابع)، كيليان مبابي (السادس)، توني كروس (التاسع)".