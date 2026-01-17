AFP
فينيسيوس وبيلينجهام في مرمى النيران.. جماهير البرنابيو تهاجم ثنائي ريال مدريد بقسوة!
- Getty Images Sport
ألونسو وريال مدريد ينفصلان
بعد خسارة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، انتهى عهد ألونسو في القيادة، حيث غادر الإسباني ظاهرياً "بالتراضي". وقال العملاق الإسباني في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد أنه بموجب اتفاق متبادل بين النادي وتشابي ألونسو، تقرر إنهاء فترته كمدرب للفريق الأول. سيظل تشابي ألونسو دائماً يحظى بمودة وإعجاب جميع مشجعي مدريد لأنه أسطورة في ريال مدريد ومثّل دائماً قيم نادينا. ريال مدريد سيكون دائماً بيته. يشكر نادينا تشابي ألونسو وطاقمه الفني بالكامل على عملهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".
وبينما كان هذا بمثابة خيبة أمل مريرة للاعب مدريد السابق، أصدر ألونسو بياناً راقياً بعد رحيله، حيث كتب عبر إنستجرام: "تنتهي هذه المرحلة المهنية، ولم تخرج النتائج كما كنا نود. تدريب ريال مدريد كان شرفاً ومسؤولية. أشكر النادي واللاعبين وقبل كل شيء المشجعين والمدريديستا على ثقتهم ودعمهم. أغادر بكل احترام وامتنان وفخر لأنني بذلت قصارى جهدي".
وتم الإعلان سريعاً عن مدرب الفريق الرديف للنادي، ألفارو أربيلوا، كخليفة له، لكن لاعب ليفربول السابق بدأ بأسوأ طريقة ممكنة عندما خسر في الكأس أمام فريق من الدرجة الأدنى.
بيلينجهام يرفض انتقادات مدريد
كان هداف مدريد كيليان مبابي من أوائل نجوم الملكي الذين وجهوا التحية لألونسو بعد رحيله. أما زميله بيلينجهام فقد كان أبطأ قليلاً في إرسال تمنياته الطيبة للإسباني، وهو الأمر الذي وُصف بسببه بأنه "ثعبان". لكن نجم بوروسيا دورتموند السابق -الذي قال لألونسو على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكراً لك يا سيد . لقد كان من دواعي سروري، كل التوفيق للمستقبل!"- رد على التقارير التي زعمت أنه لم يدعم ألونسو عندما كان في القيادة.
وكتب هذا الأسبوع: "حتى الآن تركت الكثير من هذه الأمور تمر، آملاً دائماً أن تظهر الحقيقة في وقتها. لكن بصراحة... يا له من حمل من القاذورات (هراء). أشعر حقاً بالأسف للأشخاص الذين يتمسكون بكل كلمة لهؤلاء المهرجين و'مصادرهم'. لا تصدقوا كل ما تقرأونه، فبين الحين والآخر يحتاج هؤلاء إلى المحاسبة لنشرهم هذا النوع من المعلومات المضللة والضارة من أجل النقرات وإثارة المزيد من الجدل".
صافرات استهجان ضد بيلينجهام وفينيسيوس
ربما في ضوء ذلك، والشائعات التي تفيد بأن فينيسيوس جونيور لم يكن معجباً كبيراً بأسلوب إدارة ألونسو، أطلقت جماهير مدريد صافرات الاستهجان عند إعلان أسمائهم قبل مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني يوم السبت. كما نال رئيس النادي بيريز نصيبه من الانتقادات من المشجعين، حيث طالب البعض باستقالته. وشوهد فينيسيوس جونيور لاحقاً وهو يتلقى المواساة من زملائه في الفريق بعد أن تأثر بالصافرات المدوية بشكل إضافي. وخلال المباراة، كانت الصافرات عالية للغاية ضد الدولي البرازيلي.
ماذا ينتظر مدريد بعد ذلك؟
في النهاية، نجح مدريد في الفوز بالمباراة 2-0، وهي نتيجة جعلتهم يقتربون بفارق نقطة واحدة من متصدر الدوري الإسباني برشلونة. ويمكن لرجال هانسي فليك توسيع هذا الفارق إلى أربع نقاط إذا فازوا على ريال سوسيداد يوم الأحد، لكن فوز مدريد هذا قد يُسكت المنتقدين لفترة قصيرة.
إعلان