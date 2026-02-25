فيكتور فونت يكشف عن محادثات ليونيل ميسي ويعد بـ"إنهاء" صفقة عودته إلى برشلونة إذا انتخب رئيسًا جديدًا للنادي

وقال فونت لموندو ديبورتيفو: "نعم، لقد تحدثنا مباشرة مع ميسي والأشخاص المقربين منه. هذه محادثات خاصة، ولقد أكدنا دائمًا أنه لا ينبغي لأحد أن يستغل ميسي لأغراض انتخابية. واجبنا هو شرح ما قمنا بإعداده، وإذا فزنا، سنبرم الاتفاق الأفضل له وللنادي.

منذ عام 2022، نعمل على مشروع لإعادة ميسي إلى برشلونة بعد كأس العالم، مدفوعين بحماسه وحماس تشافي. يتكون الاقتراح من ثلاثة أركان: مؤسسي، لكي يقبل منصب الرئيس الفخري؛ تجاري، مستوحى من شراكات مثل جوردان-نايكي أو فيدرر-أون، والتي يمكن أن تدر إيرادات كبيرة وتستفيد من حصته الأقلية في إنتر ميامي لتعزيز وجوده في السوق الأمريكية؛ ورياضي، حتى يتمكن من توديع برشلونة وكامب نو بالطريقة التي يختارها، سواء باللعب أو من خلال تكريمه".

تحدث فونت أيضًا عن أهدافه العامة للنادي ورغبته في تحسين وضعه المالي المتردي، مضيفًا: "تسعى ترشيحنا إلى إضفاء الطابع الاحترافي على النادي وتحديثه، ودمج مجموعات متنوعة وحماية المؤسسة من المخاطر، خاصة المالية، من أجل تعزيز المشروع الرياضي، وسداد الديون، وتطوير برنامج اجتماعي طموح".