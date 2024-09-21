النجم الإنجليزي فعل كل شيء..

حقق بايرن ميونخ انتصارًا كبيرًا خارج الديار على حساب فيردر بريمن مساء اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

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بهذا الانتصار، يواصل الفريق البافاري احتلال صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، علمًا بأن بريمن يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

واستمر البايرن تحت قيادة المدرب الجديد فنسنت كومباني في تقديم أداء مذهل بنتائج كبيرة، حيث سجل 16 هدفًا في 4 مباريات بالبوندسليجا، بينما تلقت شباكه 3 أهداف فقط.

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وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا حقق الفريق البافاري النتيجة الأكبر في أولى مباريات دور المجموعات ليتصدر الترتيب العام، إذ حقق الانتصار بنتيجة 9-2 على دينامو زغرب الأسبوع الماضي.