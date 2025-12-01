"فيرتس المسكين".. رئيس بايرن ميونخ يلوم صلاح وسوبوسلاي في معاناة صفقة ليفربول!

انحدر موسم ليفربول 2025-2026 إلى الفوضى على الرغم من الإنفاق الصيفي القياسي الذي بلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني، ما ترك عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز قابعاً في المركز الثامن وبعيداً بالفعل بتسع نقاط عن المتصدر آرسنال.

وعمقت الهزيمة المذلة 4-1 أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا الأزمة، حيث وصف المشجعون الأداء بأنه أحد أسوأ عروض النادي في أوروبا في الذاكرة الحديثة.

يجد المدرب أرني سلوت نفسه الآن تحت تدقيق مكثف مع تصاعد الضغوط وانتشار شائعات حول رحيل محتمل.

كان الهدف من وصول لاعبين بارزين مثل فيرتس وألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي إطلاق حقبة جديدة من الهيمنة، ومع ذلك عانى "الريدز" بدلاً من ذلك من مشاكل في الانسجام والتوازن والثبات.

ساهمت الهشاشة الدفاعية، والضغط المفكك، والأنماط الهجومية غير الفعالة في هفوات متكررة، حيث تمثل ست هزائم في سبع مباريات عبر جميع المسابقات انهياراً مثيراً للقلق. سمحت هذه العيوب للنقاد باتهام الفريق بالافتقار إلى الهيكلة والقيادة، مما أثار تدقيقاً من شخصيات في جميع أنحاء كرة القدم الأوروبية.

فيرتس، الذي تم التعاقد معه ليكون القلب النابض الإبداعي الجديد للفريق، عانى من تكيف صعب بشكل خاص مع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فشل في التسجيل أو الصناعة في أول 12 مباراة له في الدوري. وبينما يغرق الريدز أكثر في أزمة بداية الموسم، اشتد الإحباط وبدأت الأصوات الخارجية تلقي باللوم بشكل مباشر على تعاقدات ليفربول الباهظة الثمن.