فيديو | "واجهني بالشارع" و"تدعي القوة".. لاعب ستاندارد لييج ينفجر في وجه مشجع بالدوري البلجيكي!

لم تكن صافرة النهاية لمباراة ستاندارد لييج ضد لوفين مجرد إعلان عن خسارة الفريق بهدف نظيف، بل كانت شرارة أشعلت فتيل التوتر في ملعب "موريس دوفراس". فبينما كان حارس المرمى ماتيو إيبولو يحاول تقديم تصريحات إعلامية هادئة لقناة "DAZN" في المنطقة المختلطة، كان المشهد خلفه يغلي بالاحتقان.

المهاجم الفرنسي توماس هنري، الذي بدا متأثراً بشدة بنتيجة المباراة وهتافات الاستهجان، لم يتمالك أعصابه عندما سمع سيلاً من الشتائم والانتقادات اللاذعة الموجهة إليه من المدرجات القريبة.

اللقطات المصورة أظهرت هنري وهو يقطع حديثه ويتوجه مباشرة نحو المشجع، رافعاً إصبعه في وجهه بنبرة تحذيرية حادة: "نحن سيئون، لا توجد مشكلة في ذلك، ولكن تحدث معي باحترام، أنت تتظاهر بالقوة والذكاء فقط لأنك داخل الملعب.. لو كنت في الشارع لكان الأمر مختلفاً".