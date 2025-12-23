فيديو | "هدف الحب".. رافينيا "فاعل خير" و"مغني" في إجازة الكريسماس بالبرازيل!

في لفتة إنسانية تلامس القلوب، استغل النجم البرازيلي رافينيا عطلة أعياد الميلاد الشتوية ليغادر صخب الملاعب الأوروبية ويعود إلى أحضان موطنه، ليس للراحة فحسب، بل لمد يد العون للأسر الأكثر احتياجاً.

تحت شعار "هدف الحب"، أطلق جناح برشلونة وزوجته ناتاليا بيلولي مبادرة خيرية استثنائية في حي "مورو دا فيلا ماريا دا كونسيساو" الشعبي.

لم يكتفِ رافينيا بالتبرع عن بُعد، بل نزل بنفسه إلى الميدان، حاملاً السلع الغذائية وهدايا الكريسماس ليوزعها يداً بيد على السكان، راسماً البسمة على وجوه مئات العائلات التي تعاني ظروفاً معيشية صعبة.

تتجاوز مبادرة رافينيا كونها مجرد عمل خيري عابر؛ فهي رسالة قوية للاعب أثبت أن التواضع والوفاء للجذور هما العملة الحقيقية التي لا تفقد قيمتها أبداً. فبدلاً من الانعزال في رفاهية العطلات، اختار رافينيا التواجد وسط البسطاء، مؤكداً أن تأثير لاعب كرة القدم لا ينبغي أن يتوقف عند صافرة الحكم.