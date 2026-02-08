فيديو | لست وحدك من يفعلها يا تروبين .. حارس الطائي ينقذ فريقه على طريقة هدف بنفيكا في ريال مدريد!

قبل أيام، كان العالم يتغنى بالهدف التاريخي الذي أحرزه الحارس الأوكراني أناتولي تروبين، في آخر دقيقة، ليهز شباك ريال مدريد، ويحيي آمال فريقه في التأهل إلى "ملحق" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما كان الفريق على أعتاب المغادرة.

صحيح أن بنفيكا حينها كان متقدمًا بنتيجة (3-2)، إلا أن هذه النتيجة لم تكن لتشفع له في التأهل إلى الملحق، حيث كان بحاجة إلى هدف آخر، وهو ما صنعه أناتولي تروبين، ليقود فريقه إلى آخر مراكز الملحق، بل ويجبر ريال مدريد على خوض الملحق، بعد أن كان في المراكز المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي.

ولكن، هناك في ملاعب السعودية من قرر أيضًا، أن يلعب دور الحاسم في إنقاذ فريقه من الخسارة، على غرار تروبين، وهو الحارس عبد الرحمن دغريري.

