فيديو| ماذا يفعل كوبارسي؟!.. إشارات غريبة باليد من نجم برشلونة في احتفالات كلاسيكو السوبر الإسباني

إشارات خارجة من كوبارسي أثناء الاحتفالات بالسوبر...

التقطت عدسات الكاميرات، نجم برشلونة، باو كوبارسي، وهو يقوم ببعض الإشارات الغريبة والخارجة بيده، أثناء احتفاله بفوز فريقه، على ريال مدريد، وتتويجه بطلًا لكأس السوبر الإسباني، المقام في المملكة العربية السعودية، والمنقول حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" بشكل مجاني في الشرق الأوسط.

  • برشلونة يتوج بالسوبر أمام ريال مدريد

    حسم برشلونة موقعة "الكلاسيكو" النارية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإنماء، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

    وشهد الشوط الأول قمة الإثارة في دقائقه الأخيرة، حيث افتتح رافينيا التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 36، قبل أن ينفجر الملعب في الوقت بدل الضائع بثلاثة أهداف متتالية؛ إذ عادل فينيسيوس جونيور النتيجة للملكي (45+2)، ليرد روبرت ليفاندوفسكي سريعاً بهدف التقدم (45+4)، إلا أن البديل جونزالو جارسيا أعاد ريال مدريد للمباراة بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة للشوط (45+6).

    وفي الشوط الثاني، عاد النجم البرازيلي رافينيا لينصب نفسه عريساً للنهائي بتسجيله هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز القاتل في الدقيقة 73، مانحاً برشلونة لقباً غالياً ومجرداً ريال مدريد من فرصة التتويج.

  • تصرف غير لائق

    نشر حساب صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" لقطات حصرية من داخل الملعب للاعبي برشلونة، بالاحتفال بلقب السوبر، بمجرد ما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، وظهر باو كوبارسي، أثناء احتفالاته وهو يقوم ببعض الإشارات الخارجة بيده، مما دفع حساب الصحيفة إلى التعليق على الأمر، وكتب: "برشلونة، يحتفل بعد صافرة النهاية، ماذا يفعل كوبارسي؟".

  • غضب مدريدي

    في سياق متصل، نشر حساب صحيفة "آس" الإسبانية، لقطات للصحفي الشهير توماس رونسيرو، والمعروف بتشجيعه ريال مدريد، أثناء تسجيل هدف برشلونة، حيث انفجر رونسيرو غضبًا، وضرب الطاولة بقدمه وكاد يكسر الكاميرا المثبتة أمامه من شدة الانفعال.

    حسمت المواجهة الكبرى في جدة 'كسر التعادل' لصالح البلوجرانا، ليتفوق في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا (3 بطولات للبارسا مقابل 2 لريال مدريد).

    وبهذا التتويج، أحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، معززاً تربعه على القمة برصيد 16 لقباً (بإضافة نسخة 2026)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.

    بينما تجمد رصيد الغريم التقليدي ريال مدريد عند 13 لقباً في المركز الثاني. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها). وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.

    وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث اكتسبت هذه المواجهة أهمية استراتيجية تجاوزت مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، ورسخت هيمنة برشلونة الحالية.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.


