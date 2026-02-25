فيديو: سونوب دوج يحظى بترحيب حار من مشجعي سوانسي وحرس الشرف، كما يزور المالك الأقلية غرفة الملابس بعد تعادل بريستون

على أرض الملعب، كادت القصة أن تأخذ منحى سيئًا عندما وضع دانيال جيبيسون الزوار في المقدمة في الدقيقة 26، مما أدى إلى إسكات الجماهير التي حضرت بأعداد قياسية لمشاهدة مالك النادي الشهير. سヌープ، الذي شاهد معظم المباراة من المدرجات لكنه انتقل إلى صالة النادي في المراحل الأخيرة، فاته مشاهدة هدف التعادل مباشرةً، لكن الكاميرا التقطت صورته وهو يحتفل بهدف التعادل الذي سجله ليام كولين في الدقيقة 95. ويمكن سماع سヌープ وهو يقول "أحسنت يا صديقي" وهو يصفق لبطولة المهاجم في اللحظات الأخيرة على شاشات التلفزيون داخل الملعب.

لم تقتصر زيارة مغني الراب على مقصورة كبار الشخصيات. فقد انغمس سنوب في الثقافة المحلية خلال إقامته التي استمرت 24 ساعة، والتي تضمنت عرضاً خاصاً في لانسامليت وزيارة إلى ملعب تدريب النادي. وكان قد أعرب سابقاً عن فخره بالاستثمار، قائلاً إنه "فخور" بدعم الفريق الويلزي لأنه "فريق مستضعف يرد الضربة، تماماً مثلي". تضيف مشاركته طبقة أخرى من النجومية إلى مجلس الإدارة الذي يضم بالفعل المذيعة التلفزيونية مارثا ستيوارت والأيقونة الكرواتية لوكا مودريتش.