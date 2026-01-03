Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

فيديو | بعد ثلاثية الأهلي .. تصرف جواو فيليكس يثير انقسام جماهير النصر!

صدارة النصر في خطر بعد خسارة 5 نقاط في جولتين..

حرص النجم البرتغالي جواو فيليكس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على توجيه اعتذار إلى جماهير "العالمي"، في أعقاب النتيجة المُحبطة للفريق أمام الأهلي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

النصر خسر بنتيجة (2-3) ضد الأهلي، مساء أمس الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة، أمن الفريق الأهلاوي "مركزه الرابع" بـ25 نقطة؛ بينما بات النصر صاحب الـ31 نقطة، مهددًا بفقدان "صدارته".

  • اعتذار جواو فيليكس لجماهير النصر

    في أعقاب نهاية مباراة الأهلي والنصر، وبينما كان لاعبو الراقي يحتفلون بالانتصار الثمين مع جماهيرهم وتوجه لاعبو العالمي إلى غرف الملابس منكسي الرأسي، توقف جواو فيليكس بالقرب من مدرج جماهير فريقه ولم يغادر الملعب.

    وحرص جواو فيليكس على الوقوف أمام جماهير النصر والتصفيق لهم، لشكرهم على دعم الفريق طوال اللقاء رغم النتيجة المخيبة للآمال، حيث اعتذر لهم عن الهزيمة وكان آخر من غادر الملعب.

    وعقب انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم جمهور النصر إلى فريقين، حيث رفض قطاع كبير اعتذار النجم البرتغالي، خصوصًا أنه لم يقدم الأداء المنتظر خلال المباراة بل كان أحد أقل لاعبي العالمي وأهدر عدة فرص سهلة، وفريق آخر اعتبر تصرف اللاعب متحضرًا ودعمه للعودة إلى المسار الصحيح.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشاجرة بين جواو فيليكس ومسؤول أهلاوي!

    في سياق آخر، دخل جواو فيليكس، في اشتباكات مع مواطنه روي بيدرو باراز، المدير الرياضي الحالي للنادي الأهلي؛ حيث حاول فيليكس أن يبتعد عنه في البداية، قبل أن يتصاعد الأمر ليصل إلى تبادل بعض الكلمات العنيفة مع الدفع باليد.

    وعقب انطلاق صافرة نهاية المباراة، اندفع روي بيدرو للاحتفال مع عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى الأهلي، الأمر الذي استفز جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، حيث تطورت الأمور إلى مشادة مباشرة مع فيليكس، قبل أن يتدخل عدد من مسؤولي "الراقي" لاحتواء الموقف وإنهائه.

    وأظهرت عدسات المصورين والحضور في الملعب، أن جواو فيليكس حاول أن يبتعد عن بيدرو في البداية، قبل أن يتصاعد الأمر ليصل إلى تبادل بعض الكلمات العنيفة مع الدفع باليد.

  • أزمة جواو فيليكس تنتهي باعتذار!

    وبعد ساعات من هذه الأحداث، نشر بيدرو رسالة اعتذار عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، حيث كتب: "أود تقديم توضيح واعتذار علني للمحترفين البرتغاليين الرائعين في النصر على سوء الفهم الذي حدث على أرض الملعب بعد صافرة النهاية. لا أحمل لهما سوى أعمق مشاعر الإعجاب والاحترام، لكن تركيزي على الاحتفال مع حارس مرمانا بعد ما جرى في الشوط الأول جعلني أغفل عن هذا الأمر".

    وختم المسؤول الأهلاوي: "لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك، ولم يكن نابعا عن أي نية سيئة، بل كان مجرد خطأ غير مقصود ولحظة سهو مؤسفة. أتمنى لهم كل التوفيق، وأبارك لهم موسمهما المميز حتى الآن. والآن نُحوّل تركيزنا إلى مباراتنا المقبلة".

  • مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة (2-3) ضد الأهلي في الكلاسيكو الكبير.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

