يبلغ الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات الآن 38 عاماً، لكنه لا يظهر أي علامة على التراجع ويواصل تعزيز مكانته كأكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في التاريخ بينما يلعب في الولايات المتحدة مع إنتر ميامي.
ديفيد فيا يحسم جدل "الأعظم في التاريخ": ميسي سيظل على العرش حتى هذا الموعد!
الكرة الذهبية التاسعة: ميسي لا يزال في قمة عطائه
تمتع ميسي بعام 2025 مثمر مع إنتر ميامي، حيث ساعدهم في تحقيق انتصار تاريخي بكأس الدوري الأمريكي.
وبينما كان يتذوق المجد الجماعي، حصد النجم الأمريكي الجنوبي جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب - ليصبح أول لاعب يحصل على الجائزة الثانية منهما في موسمين متتاليين.
تشير التوقعات، بعد أن ألهم بلاده للفوز باللقب العالمي في قطر 2022، إلى أن ميسي سيكون جزءاً من حملة الدفاع عن لقب كأس العالم هذا الصيف - مع توجه الحدث الأبرز للفيفا إلى أمريكا وكندا والمكسيك.
إذا ما تألق مع "الألبيسيليستي" مرة أخرى في مسعى ناجح آخر لنيل الألقاب الدولية، فقد تكون الكرة الذهبية التاسعة مطروحة على الطاولة. كل شيء يعتبر ممكناً عندما يتعلق الأمر بميسي.
- Getty Images
لماذا لا يزال ميسي هو "الأعظم في التاريخ"؟
لقد أمضى أكثر من 20 عاماً وهو يضيء أعلى مستويات اللعبة. يعتبر الكثيرون أنفسهم محظوظين لقضاء الوقت بصحبة ميسي، واللعب ضده وبجانب الأرجنتيني الأفضل في التاريخ.
تمتع فيا بهذه المكانة في برشلونة، حيث قضى الفائز بكأس العالم 2010 ثلاثة مواسم في "كامب نو" حقق خلالها لقبين في الدوري الإسباني وانتصاراً بدوري أبطال أوروبا. كان ميسي في ذروة قوته في ذلك الوقت.
ومع وضع ذلك في الاعتبار، أخبر فيا برنامج "إل شيرينجيتو" عندما سُئل عما إذا كان يجب اعتبار ميسي أعظم لاعب ارتدى حذاءً رياضياً على الإطلاق: "بلا شك. بفارق كبير. ما زلت أقول إنه حتى يعتزل، سيظل ميسي أفضل لاعب في العالم". كما سمى فيا ميسي كأفضل لاعب لعب معه وضده.
فيا يختار مثله الأعلى وأهدافه المفضلة
ردد فيا مشاعر زميله الدولي الإسباني السابق راؤول عندما يتعلق الأمر بمنح ميسي أكبر الألقاب. قال أسطورة ريال مدريد مؤخراً عندما تجاهل بشكل مفاجئ بعض الأيقونات الزملاء في سانتياجو برنابيو: "لقد كنت محظوظاً باللعب مع لاعبين مثل [زين الدين] زيدان، كريستيانو، رونالدو، [لويس] فيجو... لكنني أعتقد أن ميسي هو الأفضل، إنه مختلف جداً. إنه يجعل كل شيء يبدو سهلاً، الأشياء التي تراها مستحيلة، يجعلها تبدو سهلة، كما لو كان يلعب مع أصدقائه في الشارع".
عمل فيا مع العديد من العظماء الآخرين في العصر الحديث في برشلونة. وهو يعتبر قائد البلوجرانا السابق كارليس بويول "أصعب مدافع يمكن مراوغته". اعترف المهاجم السابق بأن لويس إنريكي هو "مثله الأعلى" - حيث بدأ مدرب باريس سان جيرمان الحالي مسيرته أيضاً في سبورتينج خيخون قبل المرور عبر كتالونيا.
اختار فيا هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، حيث اكتسح ميسي وبرشلونة مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في ملعب ويمبلي، كهدف مفضل له. وعندما يتعلق الأمر بالجهد المسجل من قبل الزملاء، اختار فيا هدف أندريس إنييستا الدرامي القاتل لإسبانيا في نهائي كأس العالم 2010 كأفضل هدف.
- Getty/GOAL
كأس العالم 2026: يامال ضد ميسي على التاج العالمي
لا يزال فيا يراقب عن كثب كيف تسير الأمور مع ميسي وبرشلونة وإسبانيا. لقد رأى لامين يامال يخرج من نظام أكاديمية "لا ماسيا" الأسطوري ليصبح نجماً عالمياً آخر في برشلونة - مع قيام اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً بإعادة كتابة كتب التاريخ.
التزم ميسي بعقد جديد مع إنتر ميامي سيبقيه في الدوري الأمريكي حتى موسم 2028، بنية حصد المزيد من الألقاب الكبرى قبل أن يحين اليوم لتعليق حذائه للمرة الأخيرة.
سيكون في سعي للحصول على تاج آخر لكأس العالم هذا الصيف، لكن يامال وإسبانيا يعتزمان قطع الطريق عليه. إنهم أبطال أوروبا الحاليون وهم مرشحون من قبل الكثيرين للحصول على أول لقب عالمي منذ انتصار أمثال فيا ورفاقه على أرض جنوب أفريقيا.