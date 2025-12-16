Getty Images Sport
"فريق بلا جماهير وفلامنجو أكبر منه".. أسطورة أتلتيكو يشن هجومًا على ريال مدريد!
البرنابيو يفتقر للشغف
أعاد لاعب وسط أتلتيكو السابق إشعال فتيل ديربي مدريد من عبر المحيط الأطلسي، موجهاً تقييماً قاسياً لقاعدة جماهير ريال مدريد ومقارناً إياها بشكل سلبي مع الدعم الذي يتلقاه الآن في فلامنجو.
ولم يتردد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الذي انتقل إلى ريو دي جانيرو ليجتمع بزميله السابق ومدربه الحالي فيليبي لويس، في كيل المديح للعمالقة البرازيليين، مصراً على أنهم يتفوقون باكتساح على أبطال أوروبا الحاليين من حيث الشغف الحقيقي.
يستعد ساؤول، الذي قضى أكثر من عقد في ملعب الميتروبوليتانو ولعب أكثر من 400 مباراة بقميص "الروخيبلانكوس"، حالياً لنهائي مصيري ضد باريس سان جيرمان. ومع ذلك، وخلال التحضير لهذا الحدث الكبير، انتهز الفرصة لتوجيه انتقاد لخصومه القدامى في العاصمة الإسبانية، مشيراً إلى أن سانتياجو برنابيو يفتقر إلى الروح الموجودة في ملعب الماراكانا.
"لا تشعر بأي شيء" في ريال مدريد
وفي حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية قبل النهائي المرتقب، طُلب من اللاعب الإسباني مقارنة مكانة الناديين. وكان رده صريحاً، حيث ادعى أنه بينما يمتلك "لوس بلانكوس" شهرة عالمية، إلا أنهم يفتقرون إلى الرابط الوجداني مع مشجعيهم الذي يميز كرة القدم في أمريكا الجنوبية.
وصرح قائلاً عند سؤاله عما إذا كان فلامنجو قابلاً للمقارنة بالعملاق الإسباني: "إنه [فلامنجو] أكثر من مدريد". وأضاف: "في الواقع، مدريد ليس لديه جماهير. مدريد مشهور، نعم، لما حققه من انتصارات وهو معروف في جميع أنحاء العالم ولهذا السبب لديه متابعون. لكنك تذهب إلى الملعب ولا تشعر بشيء".
من المؤكد أن هذه التعليقات ستثير غضب "المدريديستا"، خاصة أنها صادرة من لاعب كان ركيزة أساسية في تشكيلة دييجو سيميوني خلال ذروة المنافسة بينهم. وقد قارن ساؤول بين الطبيعة "الصامتة" للبرنابيو والضجيج الصاخب لملعبه الحالي، مؤكداً على المدى البعيد الذي يذهب إليه المشجعون البرازيليون لمؤازرة فريقهم.
وأوضح قائلاً: "في المقابل، تذهب إلى الماراكانا، الملعب الرمزي، وتجده ممتلئاً دائماً. وفي المباريات خارج الديار، يمتلئ الملعب بمشجعي فلامنجو. لعبنا مؤخراً ضد سبورت ريسيفي وأرسلونا إلى ملعب آخر لأنه لولا ذلك لم يكن جمهورنا سيتسع. ونحن نتحدث هنا عن رحلة طيران مدتها ثلاث ساعات ونصف".
وتابع: "تذهب إلى ليما وتجد مشجعينا يملؤون الملعب بنسبة 100%. ثم ترى أن بالميراس لا يملؤه... حينها تقول: 'هذه قاعدة جماهيرية كبيرة'".
اللقاء مع لويس إنريكي يقترب
تأتي هذه التعليقات في وقت يستعد فيه الفريق البرازيلي لمواجهة ضخمة ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس القارات للأندية في شهر ديسمبر الجاري. وتضع المباراة لاعب الوسط في مواجهة وجه مألوف هو لويس إنريكي، المدرب الذي منحه عدة مشاركات دولية خلال فترة توليه تدريب منتخب إسبانيا.
وقد كال ساؤول المديح للمدرب الأستوري، معترفاً بالتحول الذي شهده أبطال الدوري الفرنسي منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية.
واستذكر ساؤول قائلاً: "لقد تزامنت معه في المنتخب الوطني. لديه شخصية قوية وينقلها لفريقه. إنهم لاعبون شباب، لكن لديهم خبرة. يعرفون كيف يتكيفون مع نوع المباراة. منذ أن تواجد لويس إنريكي هناك، شاهدت مبارياته في باريس ولديه حلول كثيرة. ستكون مباراة صعبة للغاية".
السعي وراء التاريخ
تبدو العلاقة بين اللاعب ومديره الفني الحالي هي القوة الدافعة وراء النجاح الأخير للنادي. فقد تشارك الثنائي غرفة الملابس في أتلتيكو لسنوات، وفازا بالدوري الإسباني ووصلا لنهائيات دوري أبطال أوروبا معاً. والآن، ومع وجود زميله السابق في دكة البدلاء، يكشف ساؤول أن المدرب يغرس إيماناً بأنهم على وشك تحقيق شيء مميز.
وكشف قائلاً: "يخبرنا فيليبي دائماً أننا فريق مستعد لصناعة التاريخ، إنها عبارته الأكثر أسطورية. نحن اللاعبون علينا أن نؤمن بذلك أكثر. في البداية تراه أمراً بعيد المنال. النهائي ضد باريس سان جيرمان معقد جداً، لكن لدينا الأمل والرغبة. نحن نلعب من أجل 42 مليون متابع أو أكثر يمتلكهم فلامنجو".
