"فريق واحد فقط حاول لعب كرة القدم" - مدرب برايتون يوجه انتقادًا آخر إلى أرسنال وميكيل أرتيتا بشكوى جديدة بشأن إضاعة الوقت، بينما يحقق الغانرز فوزًا صعبًا

تمكن أرسنال من الحفاظ على صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب خارج أرضه بفضل هدف بوكايو ساكا في الدقيقة التاسعة. وبهذا الفوز، يوسع أرسنال صدارته للترتيب إلى سبع نقاط بعد تعادل مانشستر سيتي 2-2 مع نوتنغهام فورست، بينما يظل برايتون في المركز الثالث عشر.

على الرغم من خسارة ويليام ساليبا بسبب إصابة في الكاحل، أظهر الزوار صمودًا دفاعيًا هائلاً لتجاوز العاصفة العاتية. تسلط إحصائيات المباراة الضوء على هيمنة برايتون، حيث سيطر أصحاب الأرض على معظم الكرة وسجلوا 11 تسديدة مقابل 7 تسديدات لأرسنال.