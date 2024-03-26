فرنسا وتشيلي | شبح فينيسيوس القبيح يطارد مبابي في أسوأ لياليه!

يضيع السهل في الوديات فقط!

حقق منتخب فرنسا فوزًا صعبًا على ضيفه تشيلي بنتيجة 2/3 في مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي أولمبيك مارسيليا.

جاء التقدم عن طريق منتخب شيلي بهدف سجله مارسيلينو نونيز في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد يوسف فوفانا بهدف التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، فيما أحرز راندال كولو مواني الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، عزز الديوك تقدمهم بهدف ثالث عبر الهداف التاريخي أوليفييه جيرو في الدقيقة 72، قبل أن يقلص منتخب تشيلي الفارق بهدف ثان سجله داريو أسوريو في الدقيقة 82.