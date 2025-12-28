فرقهما الكلاسيكو وجمعهما "الكان".. سر اجتماع كوندي وتشواميني في المغرب بحضور مبابي!

اصطدم منتخب كوت ديفوار بنظيره الكاميروني مساء اليوم الأحد على ملعب مراكش الكبير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وتقدم المنتخب الإيفواري بهدف في بداية الشوط الثاني عن طريق أماد ديالو، قبل أن يتعادل جونيور تشاماديو في الدقيقة 53.

وحال انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي، فإن كوت ديفوار سيعتلي الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام الكاميرون، بينما يتأجل التأهل إلى الجولة الأخيرة، حيث يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث بـ3 نقاط، ويأتي الجابون في القاع دون أي نقاط.