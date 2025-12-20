فرصة لألمانيا وضربة للأرجنتين قبل كأس العالم.. انتقال تير شتيجن المحتمل يغير الحسابات!

كان ترتيب حراس المرمى في برشلونة موضوعًا للتدقيق الشديد لعدة أشهر، لكن فليك قرر أخيرًا إنهاء الجدل بإعلان نواياه بشكل قاطع.

في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني، أوضح المدرب السابق لبايرن ميونخ بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد أي خطط لمداورة الحراس.

على الرغم من عودة تير شتيجن إلى اللياقة البدنية وإدراجه في تشكيلة المباراة ضد أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يبدو أن باب الفريق الأول مغلق تمامًا.

عندما سُئل عن الموقف وعما إذا كان اللاعب الألماني المخضرم يمكن أن يتوقع اللعب قريبًا، كان فليك صريحًا، حيث أعاد تأكيد ثقته في اللاعب الذي تم التعاقد معه في الصيف، جوان جارسيا، ورفض فكرة أن المركز متاح للجميع.

وقال فليك بشكل قاطع: "جوان هو الحارس الأول. لن أتحدث عن الحارس الثاني أو الثالث. جوان يلعب، ونحن نثق به، ولا أفكر في استبداله. وقد قدم أداءً جيدًا للغاية، بالطبع تحدثت معه. هذا هو عملي، لكنه أمر بيني وبينه".

هذه الثقة العارمة في جارسيا تمثل سقوطًا دراماتيكيًا لتير شتيجن، فعلى مدار ما يقرب من عقد من الزمان، كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا شخصية لا يمكن المساس بها في كامب نو، حيث كان يرتدي شارة القائد وينقذ الفريق في مناسبات لا حصر لها. ومع ذلك، تغير المشهد بشكل عنيف خلال الصيف.

بدأت مشاكل تير شتيجن بإصابة متكررة عانى منها خلال معظم الموسم الماضي، مما أثار شكوكًا حول قدرته على الاستمرار على المدى الطويل.

وزادت هذه الشكوك بسبب الخطوة الجريئة التي اتخذها النادي بالتعاقد مع جوان جارسيا من إسبانيول.

ووفقًا للتقارير، قوبل وصول الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية بعدائية من تير شتيجن، مما أدى إلى ظهور تقارير عن وجود "خلاف" وراء الكواليس.

لم ينظر الحارس الألماني إلى التعاقد على أنه منافسة، بل على أنه عدم احترام مباشر لإرثه، وسرعان ما تم إبلاغه أنه لن يكون الخيار الأول أو الثاني في 2025-26، حيث سيكون جارسيا وفويتشيك شتشيسني أمامه.

أدت محاولته لتعقيد تسجيل جارسيا في برشلونة إلى تجريده من شارة القيادة، على الرغم من أن هذه المشكلة سرعان ما تم حلها.