فرصة لألمانيا وضربة للأرجنتين قبل كأس العالم.. انتقال تير شتيجن المحتمل يغير الحسابات!
تير شتيجن يبحث عن المشاركة قبل كأس العالم
يجد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن نفسه أمام مفترق طرق حاسم يهدد مسيرته الدولية، حيث باتت مسألة استمراره حبيس مقاعد البدلاء في برشلونة عائقاً رئيسياً أمام طموحه الأكبر.
وفي ظل اعتماد المدرب هانز فليك الواضح على جوان جارسيا كحارس أساسي، أصبح تير شتيجن مطالباً بالبحث عن حلول جذرية لإنقاذ موسمه. المحرك الأساسي لهذا القلق هو اقتراب كأس العالم 2026، حيث يضع يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، شرط "المشاركة المنتظمة" كمعيار لا يقبل التفاوض لحماية عرين "الماكينات".
أمام هذا الواقع المعقد، يتحتم على تير شتيجن اتخاذ قرار مصيري في الفترة المقبلة؛ فإما الخروج بحثاً عن نادٍ آخر يضمن له الدقائق اللازمة والحفاظ على إيقاع المنافسة لانتزاع ثقة ناجلسمان، أو البقاء تحت عباءة فليك والمخاطرة بضياع حلم المونديال عبر القبول بدور الرجل الثاني، في رهان قد يكلفه مركزه مع منتخب بلاده.
فليك ينهي الجدل
كان ترتيب حراس المرمى في برشلونة موضوعًا للتدقيق الشديد لعدة أشهر، لكن فليك قرر أخيرًا إنهاء الجدل بإعلان نواياه بشكل قاطع.
في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني، أوضح المدرب السابق لبايرن ميونخ بشكل لا لبس فيه أنه لا توجد أي خطط لمداورة الحراس.
على الرغم من عودة تير شتيجن إلى اللياقة البدنية وإدراجه في تشكيلة المباراة ضد أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، يبدو أن باب الفريق الأول مغلق تمامًا.
عندما سُئل عن الموقف وعما إذا كان اللاعب الألماني المخضرم يمكن أن يتوقع اللعب قريبًا، كان فليك صريحًا، حيث أعاد تأكيد ثقته في اللاعب الذي تم التعاقد معه في الصيف، جوان جارسيا، ورفض فكرة أن المركز متاح للجميع.
وقال فليك بشكل قاطع: "جوان هو الحارس الأول. لن أتحدث عن الحارس الثاني أو الثالث. جوان يلعب، ونحن نثق به، ولا أفكر في استبداله. وقد قدم أداءً جيدًا للغاية، بالطبع تحدثت معه. هذا هو عملي، لكنه أمر بيني وبينه".
هذه الثقة العارمة في جارسيا تمثل سقوطًا دراماتيكيًا لتير شتيجن، فعلى مدار ما يقرب من عقد من الزمان، كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا شخصية لا يمكن المساس بها في كامب نو، حيث كان يرتدي شارة القائد وينقذ الفريق في مناسبات لا حصر لها. ومع ذلك، تغير المشهد بشكل عنيف خلال الصيف.
بدأت مشاكل تير شتيجن بإصابة متكررة عانى منها خلال معظم الموسم الماضي، مما أثار شكوكًا حول قدرته على الاستمرار على المدى الطويل.
وزادت هذه الشكوك بسبب الخطوة الجريئة التي اتخذها النادي بالتعاقد مع جوان جارسيا من إسبانيول.
ووفقًا للتقارير، قوبل وصول الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية بعدائية من تير شتيجن، مما أدى إلى ظهور تقارير عن وجود "خلاف" وراء الكواليس.
لم ينظر الحارس الألماني إلى التعاقد على أنه منافسة، بل على أنه عدم احترام مباشر لإرثه، وسرعان ما تم إبلاغه أنه لن يكون الخيار الأول أو الثاني في 2025-26، حيث سيكون جارسيا وفويتشيك شتشيسني أمامه.
أدت محاولته لتعقيد تسجيل جارسيا في برشلونة إلى تجريده من شارة القيادة، على الرغم من أن هذه المشكلة سرعان ما تم حلها.
اهتمام خارجي بتير شتيجن
لا يزال الحارس الألماني يجذب اهتمام أندية مختلفة استفسرت عن حالته بشكل سري، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو".
أمام ديبورتيفو جوادالاخارا في دور الـ32 من كأس الملك أمكنت رؤية أنه تعافى بدنياً من إصابته في أسفل الظهر (القطنية)، لكن قبل ذلك، كانت بعض الأندية قد سألت الطاقم الفني لبرشلونة داخلياً للحصول على معلومات مباشرة عن الحارس.
أحد هذه الأندية هو أستون فيلا الإنجليزي الذي يديره أوناي إيمري.
يمتلك أستون فيلا حارس مرمى من الطراز الرفيع، وهو بطل العالم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. لكن "ديبو" عانى مؤخراً من مشاكل في الظهر منعته من خوض بعض المباريات، وبالإضافة إلى ذلك، وبعد محاولته الفاشلة للانتقال في الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد، جرده أوناي إيمري من شارة القيادة الثانية للفريق في شهر نوفمبر. وبالتوازي مع ذلك، لا يزال محل اهتمام أندية في الدوري التركي والدوري السعودي.
نادٍ آخر استفسر عن تير شتيجن كان جيرونا، الذي يعاني من مشكلة في حراسة المرمى مع ليفاكوفيتش، الذي سيغادر "مونتيليفي" في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
واصل الفريق الكتالوني تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني.
كما تحسن موقف الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني (1-2)، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ15 بجدول ترتيب مرحلة الدوري.
ويختتم برشلونة عام 2025 بمواجهة صعبة أمام مضيفه فياريال، غدًا الأحد، قبل الحصول على فترة عطلة أعياد الميلاد.
