فترة صعبة للنادي الملكي.. "القائد" فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد وألونسو!

أكد الصحفي الموثوق سيرخيو كيرانتي أن فالفيردي يخوض المباريات منذ ثلاثة أسابيع كاملة وهو يعاني من مشاكل بدنية وصفها بـ "الكبيرة جداً"، مشيرًا إلى أن اللاعب سيشارك مجددًا في المواجهة المصيرية غدًَا أمام ديبورتيفو ألافيس، رغم عدم تعافيه.

ويأتي قرار "فيدي" نابعًا من شعوره العميق بالمسؤولية؛ حيث يرفض تماماً فكرة التخلي عن زملائه ومدربه في هذا التوقيت "الدقيق للغاية"، خاصة في ظل "مستشفى الإصابات" الذي يغيب سبعة لاعبين من القوام الأساسي للفريق.

تُترجم لغة الأرقام القيمة الاستثنائية التي يقدمها فالفيردي لريال مدريد في موسم 2025-2026، حيث نصب نفسه "الرجل الحديدي" في كتيبة الملكي.

خاض النجم الأوروجواياني 21 مباراة إجمالية بواقع 1744 دقيقة لعب، دون أن يسجل أي هدف مع تمريرتين حاسمتين في الليجا.

وتكشف الإحصائيات التفصيلية عن مرونة تكتيكية مذهلة فرضتها ظروف الغيابات؛ فبينما بدأ الموسم في مركزه الطبيعي كلاعب وسط، تحول ببراعة لمركز الظهير الأيمن في أصعب الاختبارات الأوروبية أمام يوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي، بل وشغل مركز الجناح الأيمن أمام أولمبياكوس وبيلباو.

في دوري الأبطال، لعب 5 مباريات كاملة كأحد الركائز الثابتة، أما في الليجا فقد شارك في 16 مباراة، غاب عن التشكيل الأساسي في اثنتين منها فقط. هذه الأرقام، وتنقله بين ثلاثة مراكز مختلفة، تفسر بوضوح لماذا يرفض فالفيردي الراحة رغم الإصابة، فهو ليس مجرد لاعب، بل "حل تكتيكي شامل" لا غنى عنه.