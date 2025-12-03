FBL-ENG-PR-MAN CITY-LIVERPOOLAFP
فيديو | "هذا أكثر لاعب يدهشني في تدريبات ليفربول".. فان دايك يكشف عن صفة واحدة يود سرقتها من هالاند!

كشف فيرجيل فان دايك نجم ليفربول في مقابلة حصرية مع موقع "جول" عن الصفة الوحيدة التي يود سرقتها من إرلينج هالاند، وعن لاعب ليفربول المفاجأة الذي يقوم بأشياء "مجنونة" في التدريبات. التقى مدافع ليفربول بالمهاجم النرويجي في عدة مناسبات على الأراضي الإنجليزية، وهو مقتنع بالقدرات الخاصة التي يتمتع بها نجم مانشستر سيتي.

  • رؤية فان ديك حول المهاجم الأكثر رعباً في كرة القدم

    واجه فان دايك العديد من المهاجمين العظماء خلال فترة وجوده في إنجلترا، لكن القليل منهم ترك انطباعاً عميقاً مثل هالاند. خلال فقرة "أسئلة سريعة" مع موقع "جول"، والتي تطورت إلى تأمل كاشف لمسيرة المدافع الهولندي الكروية، أجاب عن الأسئلة بشكل مباشر وبوضوح.

    عندما سُئل عن لاعب كرة القدم الذي كان يتخذه قدوة أثناء نشأته، لم يتردد فان دايك. ظهر الدفء في صوت الهولندي عند ذكر رونالدينيو، الساحر البرازيلي الذي حدد جيلاً كاملاً من الإبداع.

    وفي وقت لاحق من المحادثة، عندما سُئل عن الأسطورة المعتزل الذي كان يود مشاركة الملعب معه، سمى فان دايك مرة أخرى رونالدينيو.

    وعندما ضُغط عليه لتسمية صفة واحدة يأخذها من أي لاعب في عالم كرة القدم، أجاب فان دايك دون توقف: إنهاء الهجمات لدى هالاند.

    سؤال آخر طُرح عليه حول من هو لاعب ليفربول الذي يقوم بأكثر اللحظات جنوناً ولفتًا للانتباه خلال جلسات التدريب. ابتسم فان دايك وذكر اسم كورتيس جونز. وأوضح قائلاً: "إنه فني للغاية (ذو مهارة عالية). لاعب من الطراز الرفيع".

    وعندما سُئل عن المسار الذي كان سيسلكه لو لم ينجح في كرة القدم، قال فان دايك إنه كان من المرجح أن يسعى لدور كمدير رياضي.

    وفي معرض تفكيره في الأداء الذي يفتخر به أكثر في مسيرته، أشار فان دايك إلى فوز ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا على توتنهام هوتسبير عام 2019. وقال إن أفضل مباراة لعب فيها على الإطلاق كانت فوز ليفربول الدرامي بالعودة في النتيجة (الريمونتادا) على برشلونة في آنفيلد.

    وأخيراً، عندما طُلب منه تسمية لاعب يعتبره لا يأخذ حقه من التقدير، أشار إلى ريان جرافينبيرخ.

  • شاهد المقطع

  • هاالاند يعيد كتابة التاريخ

    بهدف في فوز السيتي المثير 5-4 على فولهام أمس الثلاثاء، وصل هالاند إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في 111 مباراة فقط، ليكون أسرع لاعب على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز. احتاج آلان شيرر، الهداف التاريخي للدوري، إلى 124 مباراة للوصول إلى الرقم المئوي.

    وفي حديثه لبرنامج "Match of the Day" بعد المباراة، قال هالاند: "لحظة فخر. نادي المائة شيء ضخم. القيام بذلك بهذه السرعة أمر مذهل. أنا فخور، أنا سعيد. لقد قلتها مرات عديدة - مهاجم السيتي يجب أن يسجل الكثير من الأهداف. هذه وظيفتي، هذا ما أحاول القيام به. وأنا لست سيئاً في ذلك!".

    سجل هالاند 15 هدفاً من أهداف السيتي الـ 32 التي سجلها هذا الموسم، وكان مدربه، بيب جوارديولا، مبتهجاً: "تهانينا، إنه أمر لا يصدق. ماذا يمكنني أن أقول؟ اليوم، كان متميزاً. كان لا يصدق وسجل هدفاً رائعاً. استمتع بذلك، ونأمل أن يكون متعطشاً لمواصلة تسجيل الأهداف لهذا النادي".

    ما القادم لمانشستر سيتي وليفربول؟

    سيعود السيتي للعمل في 6 ديسمبر، حيث يستضيف سندرلاند في ملعب الاتحاد في ما يعد بكونه فترة شاقة أخرى من الموسم.

    ومع ذلك، من المقرر أن يواجه فان دايك "القطط السوداء" (سندرلاند) أولاً، حيث يستقبل ليفربول فريق ريجيس لو بريس في آنفيلد في منتصف الأسبوع. يدخل الريدز هذه المباراة بعد فوز 2-0 على وست هام يوم الأحد ويأملون في بناء الزخم بعد شهر نوفمبر كارثي.

