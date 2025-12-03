فيديو | "هذا أكثر لاعب يدهشني في تدريبات ليفربول".. فان دايك يكشف عن صفة واحدة يود سرقتها من هالاند!

واجه فان دايك العديد من المهاجمين العظماء خلال فترة وجوده في إنجلترا، لكن القليل منهم ترك انطباعاً عميقاً مثل هالاند. خلال فقرة "أسئلة سريعة" مع موقع "جول"، والتي تطورت إلى تأمل كاشف لمسيرة المدافع الهولندي الكروية، أجاب عن الأسئلة بشكل مباشر وبوضوح.

عندما سُئل عن لاعب كرة القدم الذي كان يتخذه قدوة أثناء نشأته، لم يتردد فان دايك. ظهر الدفء في صوت الهولندي عند ذكر رونالدينيو، الساحر البرازيلي الذي حدد جيلاً كاملاً من الإبداع.

وفي وقت لاحق من المحادثة، عندما سُئل عن الأسطورة المعتزل الذي كان يود مشاركة الملعب معه، سمى فان دايك مرة أخرى رونالدينيو.

وعندما ضُغط عليه لتسمية صفة واحدة يأخذها من أي لاعب في عالم كرة القدم، أجاب فان دايك دون توقف: إنهاء الهجمات لدى هالاند.

سؤال آخر طُرح عليه حول من هو لاعب ليفربول الذي يقوم بأكثر اللحظات جنوناً ولفتًا للانتباه خلال جلسات التدريب. ابتسم فان دايك وذكر اسم كورتيس جونز. وأوضح قائلاً: "إنه فني للغاية (ذو مهارة عالية). لاعب من الطراز الرفيع".

وعندما سُئل عن المسار الذي كان سيسلكه لو لم ينجح في كرة القدم، قال فان دايك إنه كان من المرجح أن يسعى لدور كمدير رياضي.

وفي معرض تفكيره في الأداء الذي يفتخر به أكثر في مسيرته، أشار فان دايك إلى فوز ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا على توتنهام هوتسبير عام 2019. وقال إن أفضل مباراة لعب فيها على الإطلاق كانت فوز ليفربول الدرامي بالعودة في النتيجة (الريمونتادا) على برشلونة في آنفيلد.

وأخيراً، عندما طُلب منه تسمية لاعب يعتبره لا يأخذ حقه من التقدير، أشار إلى ريان جرافينبيرخ.