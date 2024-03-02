فالنسيا وريال مدريد | أحضروا كاميرات نتفليكس الآن.. فينيسيوس "الأحمق" يقطع ألسنة "العنصريين"!

ماذا قدم النجم البرازيلي في الليلة الاستثنائية؟

تعادل فالنسيا مع ريال مدريد (2-2)، مساء اليوم السبت في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة 27 بالدوري الإسباني.

تقدم فالنسيا بثنائية نظيفة سجلها هوجو دورو ورومان ياريمتشيوك في الدقيقتين 27 و30، بينما أحرز فينيسيوس جونيور ثنائية ريال مدريد في الدقائق (45+5) و76.

بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 37 نقطة في المركز الثامن.

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وكان نجم المباراة الأول فينيسيوس جونيور، الذي تسبب في حالة من الجدل قبل انطلاق المواجهة، بسبب رفض مسؤولي فالنسيا دخول كاميرات "نتفليكس" لتصوير الجزء الأخير من فيلم وثائقي يوثق رحلة النجم البرازيلي.