Getty
"تحولت إلى فابريتسيو رومانو" - لاعب ليفربول السابق يلوم والده على هفوة انتقال سيمينيو إلى الريدز!
- Getty Images Sport
ادعاء ريدكناب
اقترح ريدناب عبر "سكاي سبورتس"، بعد أن سجل سيمينيو هدف فوز متأخر في ظهوره الأخير مع بورنموث ضد توتنهام، أن الجناح قد يرفض الانتقال المرتقب بشدة إلى السيتي ويتجه بدلاً من ذلك إلى ليفربول بعد "خطف" متأخر للصفقة، وكشف الآن عن مصدر هذا الادعاء: والده، هاري. ووفقاً لجيمي، كان الثنائي يتحدثان في ذلك اليوم، حيث زعم هاري أن سيمينيو قد يذهب إلى ليفربول. وبعد 24 ساعة فقط من إطلاق هذا الادعاء على الهواء مباشرة، أتم الجناح انتقاله إلى ملعب الاتحاد.
بعد مواجهة بورنموث، قال لاعب وسط ليفربول وتوتنهام السابق ريدناب: "الجميع يعتقد أن الأمر محسوم، لكنني لست متأكداً تماماً. سمعت أنه قد يكون هناك تحول بسيط في الأحداث... أعتقد أن ليفربول قد لا يزال في المعادلة... لماذا لم يتدخلوا بقوة؟ أنا مندهش، لأنك عندما تنظر إلى هذا المركز مع مو صلاح، وكم سيستمر في النادي، فنحن لا نعلم. ولكن إذا كان لديك لاعب بهذه الجودة، فهو حاسم للمباريات، ويظهر في اللحظات الكبيرة، فلماذا لا تسعى لضمه؟! لذا أنا لا أقول إن هذا خبر عاجل من سكاي سبورتس، لكن كل ما أقوله هو أنني سمعت الليلة أن الأمر قد لا يكون محسوماً كما يتحدث الجميع، وأنه ذاهب لإجراء فحص طبي في مان سيتي. قد يكون هناك تحول بسيط. آمل ذلك!".
- Getty Images Sport
"لقد أخطأت تماماً!"
اعترف ريدناب بخطئه في بث آخر لشبكة "سكاي" هذا الأسبوع، وأشار إلى خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، بعد أن سخر المقدم مارك تشابمان من خطئه قائلاً: "سمعت أنه سيكون هناك تحول! ولم يكن هناك! لن أكذب يا مارك، أحياناً تحصل على معلومات من أشخاص، وتتوقع ما هو أفضل".
وأضاف لاعب ليفربول السابق: "في هذه المناسبة، اتصل بي والدي، وكان في بورنموث عندما سجل سيمينيو ذلك الهدف المذهل، وقال لي: (أعتقد أنه قد يكون هناك تحول وأنه قد يذهب إلى ليفربول). فكرت وقلت لنفسي: (سأقول ذلك على الهواء). اعتقدت أنني تحولت إلى فابريزيو رومانو لمدة خمس ثوانٍ، وأخطأت تماماً".
بداية سيمينيو المثالية
استمتع سيمينيو ببداية مثالية للحياة في السيتي، حيث سجل وصنع أولاً في الفوز الساحق 10-1 بكأس الاتحاد الإنجليزي على إكستر سيتي، قبل أن يهز الشباك في الفوز 2-0 بذهاب نصف نهائي كأس كاراباو (كأس الرابطة) على نيوكاسل.
وقال بعد المواجهة مع نيوكاسل: "البيئة هنا مثالية بالكامل. الجميع واثق ويريد تحقيق الأفضل. لقد دخلت للتو في هذه الأجواء وساعدوني في ثقتي وجعلوني أشعر بالترحيب. كان الأمر كثيراً، بالتأكيد كان زخماً كبيراً، لكنني أستمتع به حتى الآن، وألتقط الأشياء بسرعة كبيرة بالتأكيد. أنا مستمتع. لقد نقلت الثقة من بورنموث إلى هنا. ألعب بابتسامة على وجهي. أستمتع بكل لحظة".
وأضاف سيمينيو: "كانت مباراة صعبة اليوم. كان علينا فقط الصمود، وكنا نعلم أننا سنحصل على فرص. كنت فقط في المنطقة المناسبة لأضع الكرة في المرمى ونحن فائزون، لذا نحن سعداء".
سجل سيمينيو هدفاً ثانياً لكن تم إلغاؤه بواسطة تقنية الفيديو (VAR)، مما أثار استياء جوارديولا. وقال بيب: "أربعة حكام وتقنية الفيديو لم يتمكنوا من اتخاذ القرار - اضطروا للذهاب إلى حكم الساحة. نحن نعرف كيف تسير الأمور وذلك سيجعلنا أقوى".
- GOAL
ماذا بعد؟
يحتل السيتي حالياً المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط خلف المتصدر أرسنال. سيعود سيمينيو وزملاؤه الجدد للعمل في المباراة القادمة ضد مانشستر يونايتد في ديربي كبير نهاية هذا الأسبوع.
