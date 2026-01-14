"تحولت إلى فابريتسيو رومانو" - لاعب ليفربول السابق يلوم والده على هفوة انتقال سيمينيو إلى الريدز!

اقترح ريدناب عبر "سكاي سبورتس"، بعد أن سجل سيمينيو هدف فوز متأخر في ظهوره الأخير مع بورنموث ضد توتنهام، أن الجناح قد يرفض الانتقال المرتقب بشدة إلى السيتي ويتجه بدلاً من ذلك إلى ليفربول بعد "خطف" متأخر للصفقة، وكشف الآن عن مصدر هذا الادعاء: والده، هاري. ووفقاً لجيمي، كان الثنائي يتحدثان في ذلك اليوم، حيث زعم هاري أن سيمينيو قد يذهب إلى ليفربول. وبعد 24 ساعة فقط من إطلاق هذا الادعاء على الهواء مباشرة، أتم الجناح انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

بعد مواجهة بورنموث، قال لاعب وسط ليفربول وتوتنهام السابق ريدناب: "الجميع يعتقد أن الأمر محسوم، لكنني لست متأكداً تماماً. سمعت أنه قد يكون هناك تحول بسيط في الأحداث... أعتقد أن ليفربول قد لا يزال في المعادلة... لماذا لم يتدخلوا بقوة؟ أنا مندهش، لأنك عندما تنظر إلى هذا المركز مع مو صلاح، وكم سيستمر في النادي، فنحن لا نعلم. ولكن إذا كان لديك لاعب بهذه الجودة، فهو حاسم للمباريات، ويظهر في اللحظات الكبيرة، فلماذا لا تسعى لضمه؟! لذا أنا لا أقول إن هذا خبر عاجل من سكاي سبورتس، لكن كل ما أقوله هو أنني سمعت الليلة أن الأمر قد لا يكون محسوماً كما يتحدث الجميع، وأنه ذاهب لإجراء فحص طبي في مان سيتي. قد يكون هناك تحول بسيط. آمل ذلك!".