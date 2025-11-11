Flamengo v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport
معتز الجمال

ما فعله "خارج تمامًا عن المألوف".. نيمار يفجر غضب زملائه في سانتوس!

يبدو أن قصة حب النجم البرازيلي نيمار مع نادي بداياته سانتوس في طريقها لنهاية مريرة.

تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لانتقاداتٍ عنيفة للغاية؛ بسبب أدائه مع فريق سانتوس الأول لكرة القدم ضد نادي فلامنجو. 

سانتوس خسر (2-3) أمام فريق فلامنجو الأول لكرة القدم، مساء يوم الأحد - بالتوقيت المحلي للبرازيل -؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

وبهذه النتيجة.. تجمد سانتوس عند النقطة 33 من 32 مباراة - يمتلك لقاءً مؤجلًا -؛ حيث يحتل المركز "السابع عشر" في جدول ترتيب الدوري البرازيلي، المهدد بـ"الهبوط".

    عودة مخيبة للآمال من نيمار

    النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور عاد إلى "التشكيل الأساسي" لفريق سانتوس الأول لكرة القدم، وذلك بعد غياب لمدة شهرين كاملين.

    نيمار غاب لمدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة؛ حيث عاد في مباراة سانتوس وفورتاليزا، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري البرازيلي.

    وقتها.. دخل نيمار "بديلًا" في الدقائق الـ23 الأخيرة من عمر المباراة؛ قبل أن يشارك لأول مرة "أساسيًا"، في لقاء سانتوس ضد فريق فلامنجو الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

    ومن ناحيتها.. وصفت صحيفة "آس" الإسبانية مساء اليوم الإثنين، أداء النجم البرازيلي البالغ من العمر 33 سنة، بعد عودته لـ"التشكيل الأساسي" لفريق سانتوس الأول لكرة القدم، بـ"البطيء والعار"؛ حيث أعاق به أسلوب لعب زملاءه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وشددت الصحيفة على أن الأداء الذي ظهر به نيمار، في مباراة سانتوس وفلامنجو؛ من المستحيل أن يجعله يشارك في بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب بلاده البرازيل.

    أزمة نيمار في مباراة سانتوس وفلامنجو

    وصلت العلاقة بين نيمار وناديه سانتوس إلى مرحلة متوترة للغاية، بلغت ذروتها في مباراة فلامنجو. انتقد نيمار زملاءه علناً وغضب بشدة من مدربه فويفودا عند استبداله.

    ووفقاً للتقارير، فإن اللاعبين والإدارة "سئموا" من تصرفاته، خاصة مع أداء اللاعب المتواضع وكثرة إصاباته بينما يقاتل الفريق لتجنب الهبوط.

    اللاعب البرازيلي اشتكى من كل شيء في تلك المباراة. من طريقة لعب الفريق، من أخطاء أحد الزملاء في الأهداف التي تم تلقيها، ولإكمال المشهد، من قرار المدرب باستبداله. دليل آخر على أن العلاقة مع مدربه، خوان بابلو فويفودا، تبدو محطمة أكثر من أي وقت مضى.

    ووفقًا لصحيفة "جلوبو إسبورتي"، بدأ اللاعبون والإدارة يسأمون من تصرفات نيمار. فهم لا يشعرون بالإهانة فقط في لحظات معينة من المباريات، ولكنهم يرون أيضًا كيف أن النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان لا يساهم في مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات.

    زملاؤه، الذين كانوا شهودًا على التغيير المثير للجدل، يعتبرون أن إيماءاته عند استبداله كانت "خارجة تمامًا عن المألوف ومبالغ فيها".

    نيمار، الذي لم يصدق أنه يمكن تغييره، غادر وهو مستاء للغاية عندما تم استبداله ببنجامين رولهايزر قبل خمس دقائق من النهاية.

    اعتذار نيمار لزملائه في سانتوس

    على ما يبدو، أراد نيمار الاعتذار لزملائه وأوضح أن شكاواه كانت مدفوعة بـ الاستياء من أداء الحكم. مهما كان الأمر، فإن الأمور مشحونة للغاية لأن أداءه ليس جيدًا. بالكاد لعب 15 مباراة وغاب عن 17 في الدوري البرازيلي، لذا كان تأثيره ضعيفًا جدًا بعد أن غاب عن أكثر من نصف البطولة بسبب الإصابات.

    ومع ذلك، ورغم هذا الاستياء، لا يخطط سانتوس لاتخاذ أي إجراء في هذا الصدد ولن يتعرض اللاعب لأي عقوبة.

    حلم المشاركة في كأس العالم 2026 يبتعد عن نيمار جونيور!

    عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى نادي سانتوس؛ بعد فترة مليئة بالإصابات في السعودية، وتحديدًا مع فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    ولعب نيمار في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2025، مع نادي الهلال؛ إلا أنه تعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، عطلته كثيرًا.

    وحتى بعد عودته من "الصليبي"، عانى النجم البرازيلي من إصابات عضلية أخرى؛ ليكتفي بالمشاركة في 7 مباريات فقط مع الفريق الهلالي خلال عام ونصف، مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا وصانعًا آخر. 

    وكان نيمار يأمل في استعادة لياقته البدنية مع فريق سانتوس الأول لكرة القدم؛ بهدف ضمان مكانه في تشكيل منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا.

    ومع ذلك.. تم استبعاد نيمار مرة أخرى من قائمة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل؛ حيث اعترف المدرب الإيطالي أنه اقترب من تحديد "التشكيل"، الذي سيتواجد معه في كأس العالم 2026.

    وقدّم أنشيلوتي نصيحة إلى نيمار جونيور، بضرورة تغيير مركزه - لعلى وعسى يتألق ويعود للمنتخب -؛ قائلًا: "أعتقد أنه يحتاج إلى اللعب في مكانٍ آخر فوق أرضية الملعب، بدلًا من الجناح".

    وأضاف المدير الفني للمنتخب البرازيلي: "في كرة القدم الحالية تحتاج أن تعرف كيف تدافع، لتكون جناحًا.. عندما يلعب نيمار في مركز آخر يحتاج مجهودًا دفاعيًا أقل؛ قد يستعيد تألقه في عالم الساحرة المستديرة".