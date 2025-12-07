Getty Images Sport
عين على الحكم | طردان وركلة جزاء "في أحلام فينيسيوس" يدمرون ريال مدريد أمام سيلتا فيجو!
ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو
تلقى ريال مدريد صفعة مدوية في معقله "سانتياجو برنابيو" بسقوطه أمام سيلتا فيغو بنتيجة (0-2)، في ليلة كان بطلها الأوحد الشاب ويليوت سويدبرج. افتتح السويدي التسجيل بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 53، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على آمال الملكي في العودة بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 90+3، مستغلاً الاندفاع الهجومي العشوائي والنقص العددي لأصحاب الأرض.
هذه الهزيمة لم تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة فحسب، بل أهدت غريمه التقليدي برشلونة (40 نقطة) فرصة ذهبية للتحليق بعيداً في الصدارة بفارق 4 نقاط مريح.
والأخطر من ذلك، بات مركز الوصافة المدريدي مهدداً بالزوال، حيث يتربص فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويمتلك مباراة مؤجلة (لعب 15 مباراة مقابل 16 للريال) قد تمنحه المركز الثاني وتدفع بكتيبة ألونسو إلى المركز الثالث، مما يضع الفريق في نفق مظلم وأزمة ثقة حقيقية.
طرد فيران جارسيا
في سيناريو درامي يعكس حالة التخبط التي يعيشها الفريق الملكي، وضع الظهير الأيسر فيران جارسيا ريال مدريد في مأزق حقيقي بتلقيه بطاقة حمراء "مجانية" تركت فريقه يكمل المباراة بعشرة لاعبين.
ارتكب جارسيا "انتحاراً كروياً" في دقيقة واحدة فقط، حيث نال الإنذار الأول في الدقيقة 63، بعد ارتكاب خطأ "متهور" ولم يكد يمر سوى ثوانٍ معدودة حتى ارتكب مخالفة ثانية في الدقيقة 64، ليجبر الحكم على إشهار البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجهه.
لحظة الطرد فجرت غضباً عارماً على خط التماس، حيث لم يستطع المدرب تشابي ألونسو إخفاء سخطه الشديد من رعونة لاعبه وعدم انضباطه في وقت حساس، خاصة أن الكرة كانت بعيدة للغاية عن "مناطق الخطورة" ولم تكن تستدعي ارتكاب مخالفة، بينما تحولت مدرجات "البرنابيو" إلى ساحة صاخبة من صافرات الاستهجان القوية التي زلزلت الملعب، تعبيراً عن اعتراض الجماهير وغضبها من هذا الانهيار الانضباطي المفاجئ.
ركلة جزاء فينيسيوس جونيور
في الدقيقة 80، طالب فينيسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء، بعد احتكاك على خط منطقة الـ18 مع أحد مدافعي سيلتا فيجو. حاول فينيسيوس المراوغة، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت التحامًا خفيفًا من لاعب سيلتا فيجو بفينيسيوس، الذي سقط على الأرض دون أن يحتسب الحكم أي مخالفة، كما لم يستدعه حكام تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة.
طرد كاريراس.. وبطاقات صفراء
في الوقت بدل الضائع، اشتعلت الأجواء على أرض الميدان، حيث حصل كاريراس على بطاقة صفراء بداعي الاعتراض، قبل أن يتطور الأمر، ويقرر الحكم طرده ببطاقة صفراء ثانية بعد ثوانٍ معدودة للاعتراض أيضًا. تجمع لاعبو ريال مدريد حول الحكم، الذي واجههم ببطاقات صفراء لفالفيردي ورودريجو، قبل أن يسجل سيلتا فيجو الهدف الثاني ويخرج فائزًا بالمباراة.
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
تكشف نتائج ريال مدريد الأخيرة عن فريق يعاني من "انفصام كروي" واضح؛ فبينما يُظهر "شخصية البطل" في المواعيد الكبرى، يعود ليتعثر بغرابة أمام الخصوم الأقل شأناً.
دخل الفريق مواجهة سيلتا منتشياً بفوز كاسح على أتلتيك بيلباو (3-0)، وهو انتصار جاء ليوقف نزيفاً مقلقاً للنقاط شهدته الجولات السابقة بتعادلات مخيبة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهي مباريات كان يُفترض أن تكون في المتناول.
المفارقة تكمن في أن هذا التذبذب المحلي تخللته انتصارات مدوية في أكتوبر وبداية نوفمبر، حيث أسقط الملكي كبار القارة والليجا (برشلونة 2-1، يوفنتوس 1-0، وفالنسيا 4-0)، لكنه عانى دفاعياً بشكل مفاجئ في أوروبا كما حدث في الفوز "القيصري" على أولمبياكوس (4-3)، والسقوط أمام ليفربول (0-1).
هذه النتائج ترسم صورة لفريق يملك أنياباً حادة، لكنه يعاني من هشاشة في التركيز تجعله يسقط في فخ التعادلات السهلة، مما يجعل الاستمرارية هي "الحلقة المفقودة" التي يبحث عنها أنشيلوتي (أو ألونسو في سياقنا) قبل الدخول في نفق المباريات الصعبة المقبلة.
لا يمتلك ريال مدريد رفاهية الوقت للملمة جراحه بعد تعثر سيلتا فيغو، إذ يجد الفريق نفسه أمام "جدول انتحاري" ومسار شاق لا يقبل الأخطاء خلال الشهرين المقبلين. يبدأ "الاختبار الأعظم" فوراً يوم الأربعاء المقبل بقمة تكسير العظام أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، تليها رحلات محفوفة بالمخاطر في الليغا لمواجهة ألافيس، إشبيلية، وريال بيتيس توالياً.
