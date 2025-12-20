Getty Images Sport
عين على الحكم | أليخاندرو مونيز "يغمض" عينيه لإنقاذ ريال مدريد من بطاقة حمراء أمام إشبيلية!
مطالبات بطرد مدافع إشبيلية
قبل الهدف الأول لريال مدريد، والذي سجله الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 38، تعرض البرازيلي رودريجو لعرقلة واضحة على حدود منطقة الجزاء، وطالب لاعبو الملكي بطرد ماراكاو مدافع إشبيلية.
أثار قرار الحكم الاكتفاء بمنح المدافع ماركاو بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على رودريجو غضب لاعبي "الملكي" الذين طالبوا بالطرد المباشر. وقد أوضح الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس لصحيفة "آس" سبب عدم تدخل تقنية الفيديو (فار)، مشيراً إلى أن ماركاو لم يُثبت قدمه على ساق اللاعب البرازيلي بشكل كامل، مؤكداً أن الحالة كانت ستستوجب الطرد المباشر فقط لو كان الالتحام مباشراً مع تثبيت القدم، وهو ما لم يتحقق في هذه اللقطة رغم خطورتها.
المفارقة أن "ماركاو" حصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد ارتكاب خطأ في تدخل متهور بالدقيقة 68، ليطرد بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني.
معاقبة رودريجو ببطاقة صفراء
قبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول، توغل رودريجو في داخل منطقة جزاء إشبيلية، لكنه سقط بعد تجاوز أحد مدافعي الخصم، في انتظار احتساب ركلة جزاء. لكن الحكم فاجأه ببطاقة صفراء "بداعي التمثيل"، قبل أن تشتعل الأجواء بعد دقائق معدودة.
في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ارتكب رودريجو خطأ "متهورًا" ضد "ماركاو" لاعب إشبيلية، حيث "دهس" رجله من الخلف، دون أي محاولة للعب الكرة، حيث طالب لاعبو إشبيلية بمعاقبته ببطاقة صفراء ثانية، ومن ثم طرده، لكن الحكم اكتفى باحتساب المخالفة.
وأوضح موقع "ArchivoVAR" المعني بتحليل القرارات التحكيمية: "اللاعب البرازيلي لم يقم بالالتحام بشكل كامل، كما لا توجد قوة مفرطة في التدخل (لا يستحق بطاقة حمراء مباشرة). ومع ذلك، كان يجب أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، نظراً لحصوله على إنذار سابق بسبب ادعاء السقوط (التمثيل) داخل منطقة الجزاء".
جدير بالذكر أيضًا أن رودريجو الذي أكمل المباراة حتى نهايتها، تمكن من صناعة هدف التعزيز، الذي أحرزه كيليان مبابي، حيث اقتحم منطقة الجزاء، وحاول مراوغة خوانلو سانشيز مدافع إشبيلية، لكنه تعرض للعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة الجزاء التي تكفل بها النجم الفرنسي.
موقف ريال مدريد في الدوري الإسباني
حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليواصل تضييق الخناق على المتصدر برشلونة. افتتح جود بيلينجهام التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة 38، قبل أن يحسم كيليان مبابي النتيجة بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 86.
بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني من 18 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر (43 نقطة من 17 مباراة)، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 20 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه الهزيمة التاسعة هذا الموسم.
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
ينتظر ريال مدريد جدولٌ ناري ومزدحم بالمواجهات الحاسمة مع مطلع عام 2026، حيث يستهل العام الجديد بموقعة "ديربي" مرتقبة ضد جاره أتلتيكو مدريد يوم 8 يناير في كأس السوبر الإسباني. وعقب عودته للمنافسات المحلية، يستضيف ليفانتي يوم 18 يناير، قبل أن يدخل في معترك أوروبي ومحلي مكثف في فترة وجيزة؛ إذ يستقبل موناكو في دوري أبطال أوروبا يوم 20 يناير، ثم يرحل لمواجهة صعبة ضد فياريال في الليجا يوم 25، ليطير بعدها مباشرة إلى لشبونة لملاقاة بنفيكا يوم 28 من الشهر ذاته. وتتواصل التحديات في شهر فبراير بمجموعة من المباريات المتتالية في الدوري، أبرزها ضد رايو فاييكانو، فالنسيا، وريال سوسيداد، في سلسلة ستلعب دوراً كبيراً في رسم ملامح موسم الفريق محلياً وقارياً.
