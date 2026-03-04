عودة نيمار؟ نجم سانتوس أمامه مباراتان ليحجز مكانه في منتخب البرازيل، بعد إصابة رودريغو ومخاوف إستيفاو، مما يفتح له فرصة المشاركة في أول مباراة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي

وفقًا لـ UOL، عاد نيمار رسميًا إلى دائرة اهتمام المنتخب البرازيلي. مع بقاء 12 يومًا فقط على إعلان تشكيلة المنتخب للفترة الدولية الأخيرة قبل كأس العالم، تؤكد مصادر قريبة من الجهاز الفني أن نجم سانتوس يخضع لمراقبة دقيقة. لكن عودته تعتمد كليًا على قدرته على إظهار قدرة بدنية ثابتة.

وقد تعقّدت السباق مع الزمن بسبب خروج سانتوس المبكر من بطولة كامبيوناتو باوليستا، مما أفسد خطط إقامة سلسلة أطول من المباريات. ونتيجة لذلك، لم يتبقّ لنيمار سوى مباراتين - ضد ميراسول في 10 مارس وكورينثيانز في 15 مارس. ويجب عليه أن يستغل هاتين المباراتين لإقناع أنشيلوتي بأنه جاهز لمواجهة صعوبات كرة القدم الدولية قبل إعلان التشكيلة النهائية للمنتخب في 16 مارس.