عودة لامين يامال ضد إلتشي: نجم برشلونة يتخلص من ارتباطه "المنحوس" ولا يحق لفليك اتهام لا فوينتي مجددًا

أسبوع حافل بالأحداث في حياة لامين يامال، نجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بين مرارة السقوط في كلاسيكو ريال مدريد، بأداء وصفه الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، وكأنه "لاعب معتزل"، ثم نهاية الارتباط "المنحوس" مع نيكي نيكول، قبل العودة في مباراة إلتشي، ليقود البلوجرانا للفوز عليه بنتيجة (3-1).
انظر معي عزيزي القارئ إلى هذا التسلسل الزمني..
26 أكتوبر: الخسارة أمام ريال مدريد (1-2) في الدوري الإسباني.
28 أكتوبر: لامين يامال يتمّ شراء منزله الجديد، والذي كان مملوكًا للثنائي جيرارد بيكيه وشاكيرا، مقابل 14 مليون يورو.
1 نوفمبر: يامال يعلن نهاية ارتباطه بالأرجنتينية نيكي نيكول.
2 نوفمبر: لامين يامال يسجل هدفًا ولا أروع في شباك إلتشي.
هكذا دارت حياة لامين يامال، حتى مواجهة إلتشي، المُقامة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.