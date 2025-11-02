عودة لامين يامال ضد إلتشي: نجم برشلونة يتخلص من ارتباطه "المنحوس" ولا يحق لفليك اتهام لا فوينتي مجددًا

وعلى مدار 87 دقيقة شارك فيها لامين يامال، قبل استبداله بالشاب روني برودغجي، لم يكن جناح برشلونة في أفضل أحواله، إلا أنه في المقابل، قدم لمسات فنية رائعة، وفرص أهدرها بغرابة أمام حارس برشلونة المعار، إينياكي بينيا.

وحاول يامال، تكرار لقطة الهدف في الدقيقة 45+3، بمراوغة الدفاع، ليسدد الكرة فوق العارضة، كما أهدر فرصة محققة في الدقيقة 78، بعد استقبال تمريرة عرضية من فيرمين لوبيز الذي نجح في قطع تمريرة من بينيا، ليرسلها إلى يامال الذي سددها داخل المنطقة، لتمر الكرة فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 86، على لمحة إبداعية ليامال بإرسال تمريرة بينية "متقنة" كادت أن تمنح انفرادًا للبديل روبرت ليفاندوفسكي، الذي أهدر انفرادًا أمام حارس إلتشي.

وبينما كان الحديث عن يامال، الذي قرر فليك منحه فرصة اللعب كـ"مهاجم وهمي" لبضع دقائق في كلاسيكو ريال مدريد، إلا أن يامال أمام إلتشي كان أكثر التزامًا بالتواجد في الجانب الأيمن، مع المساهمة في بناء الهجمة، وصناعة الفرص.