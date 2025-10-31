الطريق الوحيد ليكون "ميسي جديد" .. فليك يختبر "بحذر" تحولًا مذهلًا في مسيرة لامين يامال!

في مباراة البرنابيو، اختار فليك منح يامال حرية التحرك بين الخطوط في مركز الرقم 10، بينما دفع بروني بردغجي على الجناح الأيمن، وفي هذا الدور، أظهر يامال لمحات من موهبته، أبرزها تمريرة دقيقة إلى جول كوندي، الذي لو أحسن استقبالها لكان في مواجهة مباشرة مع الحارس تيبو كورتوا وتغيرت الأمور بشكل كبير في تقييم مستوى لامين بعد اللقاء.

ورغم هذه اللمحات، فإن التحديات البدنية لا تزال تؤثر على أداء يامال، حيث أشار فليك في مؤتمرات صحفية إلى أن اللاعب يعاني من صعوبة في الجمع بين المهام الهجومية والضغط الدفاعي بسبب إصابته، وهي مشكلة قد تستمر طوال الموسم، بحسب تقديرات الطاقم الطبي.

ويأتي هذا التغيير في وقت يعاني فيه برشلونة من تراجع واضح في الضغط الجماعي، خصوصًا في ظل غياب رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، وتراجع مساهمة ماركوس راشفورد في الضغط، ما جعل الفريق يفتقد للحدة التي ميزته في الموسم الماضي.

التحول الذي بدأه فليك في البرنابيو قد يكون بداية لمرحلة جديدة في مسيرة لامين يامال، حيث تتجه الأنظار إلى ما إذا كان سيواصل اللعب في العمق، ويعيد كتابة مسيرته بأسلوب جديد، كما فعل ميسي من قبل.