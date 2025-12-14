عودة شتشيسني تشعل منافسة جديدة في برشلونة.. وشكوك حول "حالة" ليفاندوفسكي!

أما بالنسبة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فهو ضمن مجموعة اللاعبين الذين بقوا في صالة الألعاب الرياضية كإجراء احترازي مع بقية الأساسيين، الذين يتحملون عبئاً كبيراً من المباريات في هذه المرحلة من الموسم.

المهاجم، الذي أجرى بعض تمارين الإحماء في الشوط الثاني، لم يلعب أي دقيقة أمام أوساسونا ووصل للمباراة وهو يعاني من انزعاجات في الظهر.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، نقلاً عن هانز فليك، إنه كان يعاني أيضاً من انزعاجات في أوتار الركبة (العضلة الخلفية) في ساقه اليمنى.

يمكن لتدريبات غدٍ الإثنين والمؤتمر الصحفي لهانز فليك أن يوضحا المشهد، لكن تواجده في جوادالاخارا لا يزال محل شك. ليفاندوفسكي، الذي كان أساسياً في ست من آخر ثماني مباريات رسمية لبرشلونة، شاهد كيف عاد فيران توريس للتشكيلة الأساسية بعد أن كان بديلاً ضد آينتراخت، وذلك بعد ثلاثة أيام من تسجيله "هاتريك" ضد بيتيس.

في الموسم الماضي، كان البولندي أساسياً في بارباسترو (0-4) في دور الـ32 من الكأس وسجل هدفين.

بالإضافة إلى شتشيسني، تدرب بشكل طبيعي تماماً في ملعب "تيتو فيلانوفا" بالمدينة الرياضية الحراس تير شتيجن وإيدير ألير، بالإضافة إلى أندرياس كريستنسن، جوفري تورينتس، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، مارك بيرنال، تومي ماركيز، فيرمين لوبيز، درو فرنانديز، روني باردغجي.

وتشير التوقعات إلى أن الغالبية العظمى منهم سيكون لهم دور في بداية حملة الدفاع عن عرش الكأس ضد الفريق الذي يدربه بيري مارتي، والذي يأتي من خسارة يوم السبت ضد الكاستيا (3-1).