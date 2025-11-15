"كانوا يتمنّون الموت للآخرين".. جاتوزو يرد على سياسي إيطالي هاجمه بسبب استيائه من صافرات الاستهجان في مباراة إيطاليا ومولدوفا!

يواجه المنتخب الإيطالي موقفاً شبه مستحيل في مباراته الحاسمة والأخيرة بالتصفيات أمام النرويج.

يدخل "الآزوري" اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، خلف النرويج المتصدرة بـ 21 نقطة، والتي تمتلك سجلاً مثالياً بسبعة انتصارات (العلامة الكاملة).

ورغم أن فوز إيطاليا سيعادل رصيد النقاط، إلا أن المعضلة الحقيقية تكمن في فارق الأهداف؛ حيث تتفوق النرويج بفارق هائل يبلغ (+29) مقابل (+12) فقط لإيطاليا.

حسابياً، تحتاج إيطاليا لتحقيق "معجزة" والفوز بنتيجة 9-0 لرفع فارقها إلى (+21) وخفض فارق النرويج إلى (+20)، وهي النتيجة الوحيدة التي تضمن لها خطف بطاقة التأهل المباشر.

أي نتيجة أقل من ذلك ستؤكد رسميًا اتجاه إيطاليا إلى الملحق الفاصل.

وتعد مهمة إيطاليا "مستحيلة" في ظل سجل النرويج المثالي، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة، كما يمتلك دفاعًا قويًا (4 أهداف فقط في 7 مباريات) وهجومًا كاسحًا (33 هدفًا). بينما لا تملك إيطاليا القوة الهجومية التي تمكنها من تحقيق "المعجزة".