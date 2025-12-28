AFP
على هامش حفل جلوب سوكر.. لامين يامال يتحول إلى سائق "رالي داكار"!
لامين ينافس على جلوب سوكر
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد صوب مدينة دبي، التي تحتضن حفل جوائز 'جلوب سوكر 2025'.
وتتركز الأضواء بشكل خاص على جائزة 'أفضل لاعب في العالم'، التي تشهد منافسة محتدمة بين نخبة من نجوم الصف الأول؛ حيث يتطلع النجم الشاب لامين يامال وزميله في برشلونة رافينيا لحسم اللقب، في مواجهة شرسة أمام كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وثنائي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي وفيتينيا.
لامين يشعل الأجواء في عطلة دبي
يقضي لامين يامال بضعة أيام عطلة في دبي، ومنذ وصوله تقريباً تمكنا من متابعة كيف يقضي أيام راحته عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
لقد شوهد في صالة الألعاب الرياضية، كما تناول العشاء مع والدته، ولعب مع بعض الأطفال على الشاطئ، والآن أيضاً يحاكي أفضل سائقي رالي داكار ويقود بسرعة قصوى عبر الصحراء.
كان ذلك في فيديو نشره صديقه سوها وأعاد لامين نشره بنفسه، حيث يظهر النجم وهو يقود بتوجيه من شخص محلي كمساعد سائق. الفيديو قصير ولكن يمكن رؤية النجم البرشلوني، محمياً بقناع للوجه ونظارات خاصة.
أرقام استثنائية للامين ورافينيا مع برشلونة
يواصل النجم الشاب لامين يامال تقديم مستويات استثنائية مع برشلونة هذا الموسم (2025/2026)، حيث تكشف إحصائياته عن مساهمة هجومية مباشرة بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة في كل مباراة تقريباً. خاض يامال ما مجموعه 20 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1686 دقيقة، وذلك رغم غيابه عن عدة مباريات في بداية الموسم (مثل مواجهات فالنسيا وخيتافي وإشبيلية) بداعي إصابة في الفخذ.
وعلى صعيد الدوري الإسباني، شارك يامال في 14 مباراة، سجل فيها 7 أهداف وصنع 8 أخرى، وفي دوري أبطال أوروبا خاض 5 مباريات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، أما في كأس الملك، فخاض مباراة واحدة وساهم فيها بتمريرة حاسمة واحدة.
بالعودة إلى أرقام الموسم الماضي (2024/2025)، نجد أن لامين يامال قدم عاماً استثنائياً رسخ فيه مكانته كأحد أبرز نجوم العالم. خاض الجوهرة الإسبانية 55 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم خلالها بـ 43 هدفاً (سجل 18 هدفاً وصنع 25 تمريرة حاسمة)، بمجموع دقائق لعب تجاوز 4500 دقيقة.
وقد تكلل هذا الأداء الفردي المذهل بحصد الألقاب الجماعية، حيث قاد برشلونة للهيمنة المحلية بتحقيق الثلاثية: لقب الدوري الإسباني، وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني. وعلى الصعيد الدولي، توج يامال بلقب بطل أوروبا مع المنتخب الإسباني، وحصل على جائزة "لاعب الموسم" في إسبانيا، ليؤكد جدارته بالترشح للجوائز العالمية الكبرى هذا العام.
رغم أن موسم 2025/2026 بدأ بضربة موجعة للنجم البرازيلي رافينيا، الذي غيبته إصابة في "أوتار الركبة" عن مباريات مفصلية أبرزها "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد وموقعة باريس سان جيرمان، إلا أن عودته جاءت لتؤكد قيمته الثابتة في "الكامب نو".
تمكن قائد البلوجرانا من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 آخرين خلال 14 مباراة فقط (127 دقيقة لعب) خاضها هذا الموسم، كان آخرها هدفه الحاسم في شباك فياريال.
تأتي هذه الفاعلية امتداداً لموسمه التاريخي الماضي (2024/2025)، الذي توج فيه هدافاً لدوري أبطال أوروبا بـ 13 هدفاً وحصد خلاله الثلاثية المحلية (الدوري، الكأس، والسوبر)، ليرفع رصيده الإجمالي مع النادي الكتالوني إلى 61 هدفاً و54 تمريرة حاسمة في 158 مباراة، مثبتاً أنه "رجل المواعيد الكبرى" الذي لا غنى عنه.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
ينتظر برشلونة جدولاً نارياً مزدحماً بالمواجهات الحاسمة على كافة الجبهات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يخوض ديربي كتالونيا الساخن أمام إسبانيول مطلع العام الجديد. وتتواصل التحديات بالسعي نحو أول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.
